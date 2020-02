ENIE de Sidi Bel-AbbÃ¨s : Production de panneaux solaires d'une capacitÃ© de 3 mÃ©gawatts

L'usine de panneaux solaires a renforcé ses capacités de production au cours des trois dernières années.

Elle a produit des panneaux solaires avec un taux d'intégration nationale avancé, d'une capacité de 3 mégawatts et œuvre à atteindre 6 mégawatts, a précisé le président-directeur général (PDG) de cette entreprise publique, Abbès Mekamen.

Le même responsable a indiqué que l’ENIE a contribué dans l'équipement des deux nouvelles villes de Sidi Abdallah à Alger et Draa Errich à Annaba, de panneaux solaires ainsi que d'autres opérations en faveur du ministère de la Défense nationale (MDN) et des groupes publics tels que Sonatrach, Naftal et Sonelgaz. Il a souligné également que les panneaux solaires produits sont utilisés dans l'éclairage public, la mise en service des pompes, la production d'électricité pour les chantiers de forage, ainsi que les réfrigérateurs pour le stockage des médicaments, et la climatisation.

Concernant l'unité d'intégration électronique de la même entreprise qui constitue un pôle national de l'industrie électronique, le même responsable a souligné qu’elle «a réalisé son ambitieux programme de fabrication de cartes électroniques à divers usages pour les secteurs public et privé avec une capacité d’un million de cartes par an en plus du montage et fabrications de différents types de produits électroniques tels que les appareils audiovisuels avec une capacité de 300.000 produits annuellement.