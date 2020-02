Transition Ã©nergÃ©tique : nÃ©cessitÃ© de mesures incitatives et d'autres coercitives

Animant une table ronde intitulée «Les énergies renouvelables pour une économie d'énergie, un impératif ou un choix ?», au sein de la 3e édition du Salon de l’électricité et des énergies renouvelables (10-13 février), le professeur à l'Ecole supérieure d'Economie d'Oran, Senouci Benabbou, a estimé que la transition énergétique constitue l’alternative la mieux indiquée «pour éviter une éventuelle situation d’impasse». Ceci, à travers une politique incitative (sensibilisation) et une autre coercitive s'appuyant sur une fiscalité adéquate.

Il a ainsi fait savoir que cette transition énergétique s'appuie sur deux axes principaux : le développement du renouvelable et la mise en application du concept d'efficacité énergétique.

L'intervenant a souligné les outils et les politiques nécessaires pour renforcer l’efficacité énergétique notamment à travers l’étiquetage de performance énergétique visant à sensibiliser le consommateur et l’influencer dans ses choix. De plus, il a noté l'intérêt d'imposer l’efficacité énergétique dans le bâti neuf, rappelant que ce secteur consomme 41% de l’énergie finale au niveau national.

«La transition énergétique doit passer par une sobriété énergétique conduisant à consommer moins en faisant la chasse aux gaspillages à toutes consommations inutiles. Elle suppose un comportement d’utilisation rationnelle de l’énergie», note M. Benabbou.

Selon lui, l'autre aspect de l’efficacité énergétique repose sur le développement et l’utilisation de produits, de techniques et d’équipements présentant de hautes performances énergétiques. Ceux-ci permettent de diminuer encore les consommations d’énergie pour un niveau de prestation égal.

Par ailleurs, le professeur Benabbou a soulevé les entraves à cette transition énergétique que constitue notamment le prix moyen du carburant estimé à 0,180 euro/litre.

«L’Algérie se classe parmi les 10 premiers pays au monde où le carburant est le moins cher, selon une étude élaborée par un cabinet d'études. Et ce, même après les augmentations de prix successives portées par les dernières lois de finances», constate-t-il.

Pour sa part, le professeur Abdelghani Harrag, de l'université Ferhat-Abbas (wilaya de Sétif), estime que «le basculement vers cette transition énergétique est très difficile à réaliser du fait des prix nationaux des énergies fossiles».

«C'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures incitatives et d'autres coercitives», a-t-il expliqué ajoutant que les pouvoirs publics doivent réaliser un important travail de sensibilisation de la population.

«Ce travail de sensibilisation de la population constitue l'un des chantiers importants de cette transition», a-t-il insisté.

De plus, pour aller vers la transition énergétique, le professeur Harrag a préconisé la mise en œuvre d'un programme intégrant le développement des moyens supportant cette transition énergétique, l'incitation à l'investissement et l'adaptation de la réglementation «pour la rendre plus pratique et compréhensible par les différents acteurs du secteur énergétique».