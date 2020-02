RAJA Casablanca 0 - MC Alger 1 : Le Mouloudia quitte la compÃ©tition avec les honneurs

L’unique réalisation de cette confrontation, dominée surtout par l’aspect tactique, est l’œuvre de Frioui sur penalty (43’).

Un succès insuffisant, cependant, pour qualifier les Algériens.

Dès l’entame de ce derby maghrébin, les locaux ont pris l’initiative du jeu à leur compte. Ces derniers ont eu le monopole de la balle, mais n’ont pas réussi à déstabiliser le bloc défensif du Mouloudia, assez bien organisé. A l’exception du tir de Nanah, qui a effleuré la barre transversale de Toual (37’), les coéquipiers de Ngoma n’ont pas vraiment été dangereux durant le premier half. De son côté, le MC Alger a laissé passer l’orage, en opérant principalement par des contres. Juste avant la pause, Nekkache parvient à subtiliser le cuir au défenseur El Warfali, qui voulait remettre sur son portier. L’attaquant du Mouloudia est bousculé dans la surface. L’arbitre de la rencontre n’hésite pas à désigner le point de penalty. Frioui se charge d’exécuter la sentence et donne l’avantage aux Algériens.

De retour des vestiaires, les locaux ont doublé d’efforts dans la perspective de revenir à la marque. Néanmoins, leurs efforts resteront vains. 51’, le gardien du Mouloudia s’illustre en s’imposant dans son face-à-face avec Rahimi. 61’, idéalement placé dans la surface, Nanah rate lamentablement le cadre. 72’, Moutawali rate à son tour une belle occasion de revenir au score. Juste avant le coup de sifflet final, le MC Alger manque de très peu de doubler la mise. Nekkache reprend superbement de la tête le centre de Hachoud. Le portier Rajaoui se déploie pour capter le cuir et envoyer son équipe en demi-finale. «Je suis satisfait du rendement de mon équipe qui a fourni une belle prestation dans cette confrontation dominée par l’aspect tactique. C’est une belle victoire, même si cela reste insuffisant pour la qualification. Ce n’est pas donné à tout le monde de venir gagner ici. Seuls le FUS, l’EST et le MCA sont parvenus à battre le RAJA chez lui. Cette victoire est bonne sur le plan psychologique. Elle va beaucoup aider le club à se ressaisir en prévision du championnat national», a déclaré le coach par intérim, Mohamed Mekhazni. De son côté, l’entraîneur du RAJA s’est dit content de la qualification, mais pas de la prestation de son team. «On savait de quoi était capable le Mouloudia d’Alger, malgré la crise que ce club traverse, qui a enregistré le départ de plusieurs joueurs et un changement au niveau du staff technique. On a joué la prudence durant le premier half. Tout allait bien jusqu’à cette erreur défensive, qui a permis au MCA de prendre l’avantage à la marque. En seconde période, nous avons tout fait pour essayer d’égaliser, car on n’était pas à l’abri d’un second but de la part des visiteurs. Malheureusement, nous n’avons pas su trouver les solutions offensives nécessaires face à une défense bien organisée. Je suis heureux pour cette qualification, mais pas du tout content du rendement de mon équipe. Cette défaite va nous servir de leçon pour les matchs à venir», a tenu à souligner Jamel Sellami. Désormais, le MCA n’a plus que le championnat national pour tenter de sauver sa saison.

Rédha M.