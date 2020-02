AlgÃ©rie TÃ©lÃ©com se dote dâ€™un centre de sÃ©curitÃ© informatique

«Le Centre opérationnel de sécurité, créé au sein d'Algérie Télécom, s'articule autour de trois principaux aspects, à savoir la réactivité, la proactivité et la qualité de sécurité, en ayant une complète visibilité sur tous les composants des systèmes informatiques de l'opérateur», a indiqué M. Benabdelouahad à l'occasion d'une rencontre avec la presse nationale.

Les différentes cellules composant ce centre opérationnel permettront «la détection d'éventuelles attaques et vulnérabilités sur les applications et les plateformes d'Algérie Télécom et de procéder ainsi à leur prise en charge en temps réel», a-t-il expliqué.

Les entreprises et institutions «peuvent bénéficier de ce nouveau centre informatique pour faire face aux cyber-attaques et assurer ainsi la sécurité de leurs équipements et données», a-t-il ajouté.

Il a révélé, par ailleurs, un projet de réalisation de trois Data Center à Alger.

Ces infrastructures «permettront une meilleure qualité de service», a indiqué le P-dg d'Algérie Télécom, qui dispose de «serveurs de cache Google permettant de moins solliciter la bande passante internationale et ainsi de faire une importante économie financière à l'Algérie». «A chaque fois qu'on regarde une vidéo, on sollicite les câbles à fibre optique internationale. Mais grâce au cache Google d'Algérie Télécom, le câble international ne sera sollicité qu'une seule fois et la vidéo pourra être regardée un nombre infini de fois et ce, sans incidence financière», a-t-il expliqué. Il a annoncé également la mise en cache prochaine de Facebook, indiquant que «le contrat du cache est prêt».

«Aujourd'hui, Facebook consomme 600 Gigabits/seconde sur notre bande passante internationale. Le pic atteint par cette bande passante est de 1,4 Térabits/seconde», a-t-il relevé.