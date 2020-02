enseignement supÃ©rieur : lancement du projet dâ€™intÃ©gration des rÃ©fugiÃ©s

Ce projet important est initié par l’université Mohamed-Lamine Debaghine - Sétif 2, en réponse aux priorités nationales du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au titre de la coopération, explique le Pr Naouel Abdelatif Mami, vice-recteur chargée des relations extérieures à l’université Sétif 2 et coordinatrice. Cette expérience pilote propose le réaménagement de la structure organique et fonctionnelle des établissements d’enseignement supérieur, partenaires du projet et répond aux problèmes actuels d’intégration effective des réfugiés au sein des établissements d’enseignement supérieur. Il s’agira de ce fait de mettre en place des mécanismes normatifs et institutionnels favorisant cette intégration.

Ce travail qui s’intègre de plain-pied dans le programme «Erasmus+» de la Commission européenne est un projet structurel national (région 3) qui répond aux priorités nationales pour la catégorie 2 sur l’amélioration de la gestion et des actions des institutions de l’enseignement supérieur. Le projet qui touche à la thématique nationale «Service de l’université» et ce, à travers la création et/ou la reformulation des services des établissements universitaires algériens, partenaires du projet en particulier et de l’ensemble des universités algériennes, enchaînera Guechi El Khier, recteur de l’université Mohamed-Lamine Debaghine.

La représentante du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique mettra à profit cette rencontre pour dire «les douloureux événements qui ont affecté notre région marqués par la disparition de milliers de migrants en Méditerranée», soulignant l’importance et l’impact qu’est appelé à produit le projet «Ci-RES» qui dira-t-elle est un projet structurel à l’endroit duquel l’apport du ministère consisterait à appuyer et généraliser les nouveaux services universitaires tels que le bureau dédié à l’accompagnement et au suivi des réfugiés, le guide institutionnel et le règlement interne.

«Nous nous inspirons dans notre action de l’idéal humanitaire auquel nous sommes voués et d’autre part d’une conception relativement neuve de la coopération internationale qui fait de notre conviction une force agissante» ajoutera l’intervenante, précisant que ce projet s’étalera sur trois années.

F. Zoghbi