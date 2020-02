Lait en sachet : Les distributeurs veulent une marge bÃ©nÃ©ficiaire de 4 ou 5 dinars

C’est, en tout cas, ce qu’a révélé, hier, le président de la Fédération nationale des distributeurs du lait, lors d’une rencontre organisée au siège de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (Alger), en présence du représentant du ministère du Commerce et de l’association nationale des consommateurs, pour débattre de la crise de lait.

Farid Oulmi a estimé à ce propos que les marges «doivent être revues à la hausse» sans pour autant impacter le prix codifié du lait en sachet et affirmé que la fédération exige de relever la marge bénéficiaire entre 4 et 5 DA. Il a également souligné que les marges accordées actuellement sont «très faibles et parmi les principales causes» des perturbations enregistrées dans la distribution du lait en sachet subventionné. «La marge des distributeurs ne dépasse pas les 90 centimes par sachet», a-t-il regretté, expliquant que ce taux qui «n’a pas beaucoup changé depuis près de 20 ans, constituait un gros problème» pour les opérateurs. Des distributeurs sont contraints à des déplacements dans d’autres wilayas en l’absence de laiteries dans toutes les régions du pays. «Les marges bénéficiaires actuelles ne permettent pas de couvrir les coûts du transport», a déploré le président de la Fédération nationale des distributeurs du lait.

Cette question est désormais examinée au niveau du ministère du Commerce, a-t-il rassuré avant de plaider à cette occasion pour «l’intensification» du contrôle sur les laiteries pour «s’assurer que la poudre de lait subventionnée soit exclusivement employée dans la production de lait en sachet», pas pour d’autres produits.

Présent à cette occasion, le Directeur des activités commerciales, au ministère du Commerce, a précisé que le département de M. Rezig a pris toutes les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations des distributeurs de lait, notamment celles relatives à l'augmentation de la marge bénéficiaire et des quotas de lait destinés à la distribution. M. Ahmed Mokrani a précisé que les services du ministère, en coordination avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, sont en train d’élaborer le rapport final de l'étude qui comprend le développement de la filière lait. «Ce rapport comprend un nombre de propositions, notamment le mécanisme nécessaire pour augmenter la marge bénéficiaire du distributeur. Ces propositions seront bientôt présentées en conseil interministériel pour examen et approbation», a-t-il confié.

Le représentant du ministère du Commerce a fait état de l’existence de dysfonctionnements dans la distribution de la poudre de lait au niveau des 117 laiteries activant à travers le pays.

A cet effet, il a annoncé la mise en place d’un système d’information national englobant des statistiques précises sur les laiteries, les quantités réceptionnées de l'ONIL ainsi que sur l'activité des distributeurs. Ce nouveau système permettra de suivre la traçabilité du lait en poudre, de contrôler la chaîne de production et de distribution et de garantir, ainsi, que tout le territoire national soit approvisionné en ce produit au prix fixé à 25 DA.

Pour sa part, le représentant de l'Association de protection des consommateurs a appelé à la nécessité de «préparer une cartographie nationale pour orienter le soutien de l’Etat à ceux qui le méritent» et relevé l'importance de signaler les dépassements enregistrés dans la filière lait, que ce soit par les laiteries, les distributeurs, les détaillants et même les consommateurs dans le but d'assurer la transparence et la prévention contre la spéculation.

Salima Ettouahria