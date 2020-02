CNES-PNUD : Ã©valuation de lâ€™accord de Partenariat

Dans ce cadre, le secrétaire général du CNES, Lakhdar Guenoune, a reçu en audience la représentante résidente du PNUD auprès de l’Algérie, Aliko Blerta.

A cette occasion, il a été procédé à «l’évaluation de l’état d’exécution de l’accord partenarial liant le CNES au PNUD quant à l’expertise requise en matière d’accompagnement des réflexions transversales inscrites à la feuille de route de l’institution consultative nationale», a fait savoir la même source.

Cette évaluation a notamment porté sur l’angle de l’évaluation et de la mesure des impacts des politiques publiques dédiées au développement humain, à la lutte contre les disparités sociales et, plus généralement, à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD), ainsi qu’à la gouvernance et à l’économie numérique et du savoir.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de «poursuivre la concertation pour asseoir un partenariat innovant fondé sur un nouveau paradigme de coopération et de dialogue incluant la société civile organisée», rapporte le communiqué.