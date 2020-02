ConfÃ©dÃ©ration gÃ©nÃ©rale des entreprises algÃ©riennes : Relancer lâ€™Ã©conomie

Dans une allocution prononcée à l’ouverture d’une réunion du conseil d’administration de la confédération, Mme Saïda Neghza a réitéré la volonté du patronat de contribuer à la mise en place des mécanismes visant à apporter des solutions adéquates à la situation économique du pays.

«Notre seul souci est de participer au développement de notre économie qui ne dépend pas uniquement des revenus des hydrocarbures», dit-elle.

Elle a relevé l’importance d’encourager davantage les initiatives d'investissement qui permettront la création de richesse et d'opportunités d'emploi pour les jeunes notamment.

La présidente de la CGEA a fait part de son plein soutien au programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tout en saluant la nouvelle démarche pour la promotion de la micro-entreprise et de la start-up.

Elle a fait savoir qu’un document portant les propositions formulées par la confédération dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement est en cours de finalisation.

De son côté, le secrétaire général de la CGEA, Mahfoudh Megateli, a relevé l’importance du dialogue avec les partenaires économiques et sociaux pour la préparation des politiques sectorielles. «Nous nous considérons comme une force de propositions et nous devons nous impliquer dans la nouvelle dynamique de l’économie nationale», a noté M. Megateli.

Il souligne l’importance d’alléger les procédures d’investissement et d’accorder plus de facilitations aux investisseurs pour contribuer de manière efficace au développement économique.

Concernant les petites et moyennes entreprises, il dira que «nous devons accompagner les jeunes entreprises», ajoutant que les dispositifs Ansej et Cnac commencent à s’essouffler.

Dans sa présentation, M. Omar Deni, consultant de petites et moyennes entreprises, a indiqué qu’à travers son programme, le président de la République est venu avec un engagement très ferme pour répondre avec force aux préoccupations de la société.

«L’adhésion et l’engagement sont des conditions essentielles pour faire aboutir ce programme», a souligné M. Deni. La rencontre a été mise à profit pour discuter de la situation économique et mettre en exergue les divers avis et suggestions émises par les opérateurs et acteurs économiques présents pour la relance de l’économie nationale sur la base de l’approche nouvelle.

La CGEA œuvre, selon ses représentants, à promouvoir une politique de développement de l’entreprise et à l’amélioration de l’environnement des affaires et de l’investissement.

Kamelia Hadjib