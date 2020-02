Destinations touristiques : Les atouts de lâ€™AlgÃ©rie

«Organiser un voyage est l’un des meilleurs moyens de rester motivé et inspiré. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de faire un choix de destination ou de trouver les meilleures offres en termes de rapport qualité-prix, cela devient plus facile à dire qu'à faire», explique un communiqué de presse de la filiale algérienne de l’entreprise.

Que ce soit pour des vacances en famille, célébrer une lune de miel ou pour une courte escapade entre amis, des destinations qui continuent d’attirer les passionnés de voyage en Algérie ont été sélectionnées par QVI Breaks. Ainsi, la petite escapade parfaite est proposée à travers des séjours allant de 3 à 14 nuitées dans près de 1.000 hôtels dans le monde, le tout à des prix raisonnables. Il s’agit de saisir l’opportunité d’expérimenter la beauté des cultures et des traditions, en plus de bénéficier de plus de flexibilité en s’offrant la possibilité de personnaliser le séjour.

Parmi les pays recommandés par QNET, figure bien entendu l’Algérie. L’entreprise conseille les voyageurs avides de sensations fortes et autres aventures de profiter des innombrables potentialités touristiques que recèle notre pays, notamment le littoral, long de 1.400 km. A l’exemple d’Annaba, une des principales villes d'Algérie, naturellement dotée de tous les atouts d’un paradis touristique.

«De nos jours, c'est une ville prisée, possédant un magnifique front de mer, une corniche et un centre-ville branché», explique notre source qui cite également Oran et ses trésors, la capitale de l’Ouest du pays et 2e ville d’Algérie. «Aujourd’hui, Oran est la ville qui attire le plus grand nombre de touristes. En été, les plages alentour sont aussi fréquentées que celles du côté de la Méditerranée. Ici les hôtels fleurissent, les restaurants sont nombreux et l’animation est permanente», assure QNET Algérie. Toujours à l’ouest, Mostaganem figure parmi les destinations touristiques favorites des spécialistes. «Elle est connue et reconnue pour sa culture, sa musique et sa cuisine. La Méditerranée embrasse cette ville de toutes ses vagues et lui offre ses plus belles plages et criques. Véritable perle bleue de la Méditerranée, le soleil ne peut se coucher avant de l’avoir couvert du voile rougeâtre de pudeur et d'humilité », détaille le document qui affirme que cette wilaya s’est transformée, en 2018, en pôle touristique et récréatif d’excellence, grâce aux structures hôtelières de grande qualité mises en service récemment et la promotion de la région comme destination touristique privilégiée à travers les moyens de communication.

Outre l’Algérie, d’autres pays sont recommandés pour profiter de ces moments d’évasion. La Tunisie est inévitablement dans ce tableau et demeure incontestablement la première destination touristique des Algériens en raison de la distance, l’accessibilité et surtout le budget raisonnable pouvant permettre de passer d’agréables vacances dans les stations balnéaires de Sousse et Hammamet notamment.

Le Maroc reste aussi une autre destination très prisée par les Algériens et attire des millions de voyageurs chaque année. Notre voisin de l’Ouest propose en effet un large éventail de paysages et d’activités qui ne laissent pas les touristes indifférents.

La Turquie, l’Espagne, Dubaï (EAU) ou encore la Malaisie, autant de destinations touristiques qui captent également l’intérêt des Algériens, des endroits où l’on ne risque pas de s’ennuyer, assure QNET Algérie.

