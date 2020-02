Artisanat dans le sud : Une convention avec le ministÃ¨re du Commerce en prÃ©paration

De notre envoyé spécial à Ghardaïa :

Tahar Kaidi

L'occasion d'une rencontre avec les artisans pour faire part de leurs problèmes et connaître les perspectives pour la promotion de leurs métiers, et surtout la préservation de la richesse culturelle de la région. Le directeur des métiers de l'artisanat, Degagra Boubekeur, a expliqué que le nombre des artisans avoisine les 7.000, avec plus de 21.000 emplois directs.

M. Degagra explique que l’apprentissage commence dès l’enfance, sous la direction du père ou du plus ancien de la famille. Il indique que la fabrication du tapis est la spécialité des femmes, même si elles ne peuvent participer à l'exposition de leurs marchandises dans les salons ou les expositions organisées hors-wilaya.

Autre fait handicapant : la fermeture des quatre centres d’estampillage du tapis dans la région. Le directeur explique que pour promouvoir une industrie artisanale et pour la commercialisation du tapis et promouvoir le riche éventail de la création des artisans, il est important de réfléchir à des mécanismes d'aide à la commercialisation, de la fourniture de matières premières à des prix accessibles. Les artisans, venus nombreux à cette rencontre, ont également fait part des difficultés qui entravent leur activité. Pour Mounira Chehme, présidente de l'association Nila, la fermeture des usines de filatures dans les wilayas de Laghouat et Biskra a impacté les artisans de Ghardaïa, notamment les fabricants du tapis considéré comme l’épine dorsale de l’économie locale.

L'autre problème concerne l'absence des circuits de distribution et de commercialisation. Mme Chehme explique que la commercialisation du tapis est un aspect important pour l’économie de la région, et que sans cet artisanat, de nombreuses familles se retrouveraient condamnées à la pauvreté. Artisan et porteur de projet, Bouale Rachid a lancé un appel aux autorités publiques pour accompagner les artisans à travers la fourniture de la matière première.

Pour sa part, le président de l'ANCA, Tahar Boulenouar, a indiqué que son association prépare actuellement une convention avec le ministère de Commerce pour permettre aux artisans du Sud de commercialiser leurs marchandises dans les wilayas du Nord, en offrant les locaux commerciaux pour permettre de découvrir les produits du terroir des différentes régions du pays et découvrir une variété de styles et de modèles de l’artisanat traditionnel et ainsi de mettre en lumière le savoir-faire et le talent confirmé des artisans.

M. Boulenouar propose également le recours à l'industrie de transformation et de recyclage pour s'attaquer au problème de la rareté de la matière première. Pour le président de l'ANCA, la récupération des peaux et de la laine pourrait constituer un avantage pour les artisans dans les régions du Sud.

Les salons spécialisés sont aussi des espaces de convergence et de collaboration pour les artisans, commerçants et industriels pour nouer des liens, réfléchir sur des perspectives pour la redynamisation des activités artisanales et en faire une alternative de diversification des ressources de richesse et de création d'emploi. Mais également pour réfléchir à l’exportation des produits et satisfaire les nombreux touristes qui viennent chaque année visiter le pays.

T. K.