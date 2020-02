Prise en charge des mÃ©tiers de la mer : un filet social pour les pÃªcheurs

Les ministres du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et de la Pêche et des Productions halieutiques ont coprésidé, hier à Alger, une rencontre consacrée à l’évaluation du bilan d’activités intéressant les deux secteurs et aux perspectives de partenariat à court et à moyen terme.

Les travaux de cette rencontre ont été couronnés par l’installation d’une commission mixte chargée de l’élaboration d’une feuille de route de coopération, dont le contenu devrait être connu dans moins de trois semaines, a-t-on appris sur place.

Il faut savoir que cette feuille de route concerne essentiellement les domaines liés à l’emploi et à la création d'activités, mais aussi à tout ce qui a trait à la sécurité sociale et la médecine du travail au profit des professionnels de la pêche maritime. Composée de hauts cadres de l'administration centrale des deux ministères, des DG de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANEM) et des représentants de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) et de la Caisse nationale des retraites (CNR), cette commission mixte aura notamment pour mission de trouver les voies et moyens les plus appropriés à même de promouvoir les micro-entreprises dans le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture. Il est question, par ailleurs, de proposer les meilleurs mécanismes permettant de donner un nouvel élan aux petites entreprises qui rencontrent des difficultés dans ce domaine et d’optimiser la couverture sociale des gens de mer. Pour ce qui concerne le volet relatif à l’emploi et à la création d’activité, il sera question, notamment, de faire un état des lieux relatifs aux entreprises créées dans le cadre des dispositifs ANSEJ et CNAC dans le domaine de la pêche et des productions halieutiques. L’évaluation attendue mettra en évidence les chiffres enregistrés et les «success stories» des gens que l’on pourrait prendre pour modèle de réussite, le recensement des micro-activités en déficit et des micro-entreprises en difficulté, l’identification de tous les métiers de la pêche ainsi que l’identification du potentiel au niveau national (ports de pêche, barrages, bassins d’eau, les élevages,…). L’axe lié à l’emploi comprend également d’autres questions auxquelles il faudrait répondre avec précision, à l’image de celle relative à la nécessité d’examiner les voies et moyens de «redynamisation des métiers et des activités de la pêche» et de l’évaluation de la convention signée entre le MTESS et celui de la Pêche et des Productions halieutiques, une convention arrivée à terme, faut-il le rappeler. En outre, des réponses claires et précises devraient être données aux questions : « Comment créer des groupements homogènes d’activités ? Comment intégrer les micro-entreprises existantes dans la chaîne de valeur de la production halieutique ? Quelles sont les possibilités d’intervention des start-up pour booster certaines cultures, activités, et pour augmenter la visibilité, sur le plan médiatique et web notamment, des acteurs et des entrepreneurs afin de créer des passerelles avec le secteur chargé des start-up?

Le deuxième axe -après celui de l’emploi et la création d’activité- est celui de la couverture sociale avec l’intensification du rôle du guichet itinérant des organismes de sécurité sociale, l’examen des voies de résorption de l’informel dans ce secteur et, bien sûr, la couverture sociale des travailleurs de la pêche (les conditions signées, leur application, les catégories particulières). Enfin et s’agissant de la médecine du travail, il convient de signaler que les cadres des deux secteurs se penchent actuellement sur la question de pouvoir faire bénéficier la médecine du travail au profit des travailleurs du secteur de la pêche.

Être aux petits soins avec les gens de mer

Lors d’une allocution prononcée en cette occasion, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a souligné que l’organisation de cette rencontre s'inscrit dans une « approche nouvelle et pragmatique » à travers la coordination des efforts des ministères concernés, en vue de réaliser les objectifs inscrits au Plan d'action du gouvernement, notamment par l'encouragement de l'investissement et la création d'activités génératrices de richesse. Acheuk Youcef Chawki a précisé à cette occasion que les membres de la commission interministérielle « devront étudier et déterminer minutieusement » tous les obstacles auxquels font face les professionnels de la pêche et « proposer les solutions permettant leur affiliation au système de sécurité sociale ». « Il faut intensifier les activités des guichets itinérants dans les ports de pêche et les zones d'activité des professionnels des productions halieutiques pour sensibiliser aux droits et obligations de cette catégorie mais aussi de prendre en charge les préoccupations des gens de mer », a-t-il plaidé, expliquant les trois axes autour desquels s’articulent le travail de coopération entre son département ministériel et celui de la Pêche et des Productions halieutiques.

De son côté, Sid Ahmed Ferroukhi, ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, tout en rappelant les conditions « difficiles », notamment climatiques, auxquelles font face les travailleurs de la mer, couramment appelés « gens de mer », a appelé les membres de la commission à formuler ces propositions au profit des professionnels de la pêche, de manière, a-t-il noté, à « satisfaire » les aspirations des travailleurs de la pêche et à « développer » cette profession.

Soraya Guemmouri