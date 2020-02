Ressources hydriques frontaliÃ¨res : CrÃ©ation du comitÃ© intersectoriel

En application des dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau, il est institué, auprès du ministère des ressources en eau, un comité intersectoriel des ressources hydriques frontalières, désigné le «comité», a fait savoir la même source.

Selon le texte, le comité est chargé, notamment en matière de connaissance et d’évaluation des ressources en eau frontalières et du suivi de l'identification des bassins et systèmes aquifères partagés entre l'Algérie et les pays frontaliers.

Il est chargé de l'évaluation et de l'actualisation des connaissances des ressources en eau superficielles et souterraines partagées, de la mise en place d'une banque de données techniques, documentaires et réglementaires sur les ressources en eau frontalières, de la validation des études, des modèles de simulation de gestion rationnelle et de tous les projets et actions engagés en matière de ressources en eau frontalières et de la validation des études de délimitation des ressources en eau frontalières de l'Algérie.

Le comité aura pour mission de coordonner et d’harmoniser entre les secteurs en matière de toutes actions et projets réalisés à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale en relation avec les ressources en eau frontalières.

Il s'agit aussi de préparer et de mettre à disposition des décideurs les éléments d'aide à la décision pour assurer une gestion concertée des bassins et des systèmes aquifères frontaliers dans le cadre d'une coopération régionale entre l'Algérie et les pays frontaliers concernés, de suivre et d'évaluer l'action de l'Algérie dans les projets régionaux et internationaux relatifs aux ressources hydriques frontalières.

Le comité, présidé par le ministre des Ressources en eau ou son représentant, est composé de représentants du même ministère ainsi que d'un représentant des ministères de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Finances, de l'Energie, de l'Agriculture et de l'Environnement.

Le représentant de l'Agence spatiale algérienne, de l'Institut national de cartographie et de télédétection et le directeur général de l'Agence nationale des ressources hydriques font également partie du comité.

Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an et en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président.

De plus, le comité peut créer des commissions techniques pour l'accomplissement de ses missions, il peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la mobilisation des ressources en eau.

Le nouvel arrêté stipule que les dispositions de l'arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1425, correspondant au 30 décembre 2004, portant création du comité interministériel sur les ressources hydriques frontalières sont abrogées.