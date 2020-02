Mise en place dâ€™un systÃ¨me moderne dâ€™approvisionnement : Vers lâ€™arrÃªt de la subvention destinÃ©e Ã  lâ€™orge

Dans une déclaration en marge de la réunion de coordination et de concertation sur le développement et la promotion de la production des viandes rouges et l'amélioration du dispositif d'élevage et d'alimentation du bétail, le ministre a fait état de mesures prises par les autorités publiques en réponse à la volonté des éleveurs «qui ne constatent pas l'efficacité de cette subvention, puisque ils n'en bénéficient pas directement».

Les éleveurs plaident pour l'arrêt de la subvention de l'orge, vendu à 1.500 DA/quintal alors que les éleveurs l'achètent entre 3.500 et 4.000 DA/quintal, tout en assurant sa disponibilité dans le marché, a-t-il ajouté.

Le ministre a fait état d'un travail, en collaboration avec l'Office national des aliments de bétail, pour la mise en place d'une stratégie assurant aux éleveurs la disponibilité des aliments au niveau de leurs régions, soulignant l'importance d'œuvrer à l'organisation des éleveurs pour une gestion optimale des pâturages afin de préserver cette richesse.

«Il faut réduire la marge des interventions qui ne servent ni l'agriculteur ni le consommateur, et c'est pourquoi nous travaillons avec les filières concernées. Les éleveurs ont demandé l'approvisionnement direct en orge et nous avons pris les mesures nécessaires pour assurer, aux éleveurs, la disponibilité de ce produit», a-t-il expliqué. L'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) dispose d'un stock important d'orge qui permet d'approvisionner aisément les éleveurs jusqu'à la prochaine saison, a-t-il précisé.

M.Omari, qui n'a pas écarté, catégoriquement, un recours à l'importation comme mesure préventive, a affirmé que les opérations d'importation «seront de titre complémentaire et limitées dans le temps pour répondre aux besoins des éleveurs».

Le volume collecté et stocké en orge avait atteint en 2019 au niveau de l'OAIC plus de 3.6 millions de quintaux.

De son côté, le membre du bureau national de la Fédération nationale des éleveurs, Amrani Brahim, a mis l'accent sur l'importance d'adopter de nouvelles visions en vue d'améliorer la quantité et la qualité des aliments de bétails et garantir leur disponibilité dans les régions d'élevage.

Pour lui l'inefficacité de la subvention de ce produit requiert la mise en place d'une nouvelle stratégie et, vu la grande disponibilité de l'orge cette année dans l'Est du pays, l'OAIC devrait le pencher davantage sur la situation à l'ouest et le sud.

L'arrêt de la subvention de l'orge permettra aux éleveurs d'acheter le produit directement et à sa juste valeur pour peu que le réseau de distribution soit disponible pour le rapprocher des régions d'élevage et garantir la mise en place de mécanismes permettant aux instances de contrôle de s'assurer que les éleveurs n'achètent que des quantités équivalentes à leurs besoins réels,a-t-il ajouté.

Concernant le recours exclusif au produit national cette année, M. Amrani n'a pas exclu «une courte durée de crise» qui pourrait nécessiter une importation complémentaire, et cela en raison des changements climatiques et de la faible pluviosité.

Par ailleurs il a fait savoir que la Fédération avait examiné, lors de cette réunion, la possibilité de recourir à de nouveaux modes de financement pour aider les professionnels en matière d'investissement.