ArchÃ©ologie : Negrine zone autorisÃ©e aux fouilles

Devant la mosaïque exposée au musée de Tébessa découverte durant cette année dans la région d’Ain Boudias dans la commune de Negrine et qui avait fait l’objet d’acte de vandalisme peu après sa mise au jour, la ministre a indiqué que «l’autorisation des fouilles dans cette région sera de nature à stopper les fouilles illégales et mettre terme au phénomène de vandalisme, vol et trafic de vestiges».

Mme Bendouda a ajouté que la wilaya de Tébessa regorge de vestiges découverts ou enfouis qui doivent être préservés, valorisés médiatiquement et exploités dans les domaines de la culture et du tourisme pour attirer les touristes étrangers.

Elle a relevé à ce propos que la commune de Negrine a connu une succession de civilisations qui ont laissé des vestiges multiples qui requièrent davantage d’attention.

Concernant la mosaïque vandalisée dans la commune de Negrine, la ministre a précisé que cette mosaïque, après son transfert du site de découverte vers le musée de Tébessa, sera restaurée par des spécialistes puis exposée au public dans un musée qui sera réservé à cet effet.

A la porte romaine de Caracalla au centre-ville de Tébessa, la ministre a donné instruction aux responsables locaux concernés pour entamer immédiatement une opération pour éliminer les traces de l’opération de restauration menée en 2004 qui avait connu le recours lors des travaux au béton armé défigurant ce vestige archéologique préconisant de préserver l’esprit du lieu lors de toute restauration.

Sur le site du théâtre romain, Mme Bendouda a appelé les responsables locaux concernés à accorder de l’intérêt pour les ruines de la wilaya de Tébessa et l’intégrer à l’industrie culturelle de sorte à créer de nouvelles sources de revenus tout en veillant à les préserver contre toutesl es formes de dégradation naturelle ou humaine.

Le wali de Tébessa, Atallah Moulati, a indiqué qu’une enveloppe financière de 15 millions DA du Fonds de garantie et solidarité des collectivités a été octroyée pour la réalisation d’une clôture autour de ce théâtre en attendant la mobilisation d’autres ressources et la levée du gel sur les projets de réhabilitation.

La ministre devrait poursuivre sa visite dans la wilaya de Tebessa en inspectant l’huilerie de Berezguène dans la commune d’El Ma Labiodh.