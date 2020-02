Mise en Å“uvre et suivi des concours agricoles: Le ComitÃ© national installÃ©

. En présence du Ministre Délégué chargé de l’agriculture saharienne et des montagnes, Foued Chehat, des cadres du ministère, les présidents des chambres nationales et des représentants des agriculteurs, M. Omari a mis en exergue l’impact de ces concours sur le «marketing des produits agricoles, la qualité et la diversité des fruits et des légumes». C’est pourquoi «nous exhortons les agriculteurs, à l’échelle nationale, à participer à ce concours dont l’objectif de mettre en valeur et faire connaitre leurs produits», a-t-il estimé, précisant que «les lauréats bénéficieront, entre autres, davantage de participation aux foires et expositions». Après avoir rappelé la stratégie du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour développer le secteur de l’agriculture, le ministre a souligné que l’objectif vise à concrétiser le concept de l’ «agriculture intelligente», tout en accompagnant les agriculteurs et en augmentant la part des nouvelles technologies dans le processus de production, afin d’aboutir à «un produit de qualité». M. Omari a également soutenu, que «le climat et la diversification biologique du pays, entre autres, sont favorables à une production de qualité au tout au long de l’année ». Dans ce sens, il a rappelé la fertilité du sol algérien diversifié entre le littoral, les hauts plateaux, les montagnes et le sud devenu une grande pépinière de fruits et légumes.

Pas d’importation d’ail cette année

S’agissant de la surproduction, M. Omari a souligné que le «surplus a touché, cette année, quelques filières agricoles, dont la pomme de terre et la pomme». A l’occasion, il a annoncé qu’il «n’y aura pas d’importation d’ail cette année». Dans ce contexte, le premier responsable du secteur a réitéré la stratégie prônée par le président de la République qui vise à encourager la transformation des produits agricoles et agro-alimentaires. «Nous soutenons l’industrie de transformation et nous mobiliserons toutes les potentialités. De même, les portes de l’investissement seront ouvertes à tous ce qui répondent aux conditions», a-t-il indiqué. Il a mis en exergue le rôle moteur de l’agriculture dans le développement économique, précisant que le chef de l’Etat «compte sur ce secteur vitale » afin d’assurer la sécurité alimentaire et satisfaire le marché national des produits locaux, et diminuer au maximum la facture de l’importation.

