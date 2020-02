OPEP-Non OPEP: pourparlers sur la prolongation de l'accord de rÃ©duction de la production (Arkab)

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a fait état, lundi à Alger, de pourparlers en cours entre ministres du pétrole des pays membres de l'Opep et producteurs non membres pour la mise en œuvre des recommandations du Comité technique conjoint "Opep" relatives à la prolongation, jusqu'à fin 2020, de l'accord actuel de réduction de la production et l'examen d'éventuelles réductions additionnelles.

