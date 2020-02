Lutte CONTRE LE cancer : Lâ€™Ã‰tat va renforcer ses efforts

«L'Etat veillera à renforcer ses efforts dans la lutte contre le cancer et à améliorer la prise en charge des malades à travers le territoire national, notamment en termes de prévention, de soins et de formation, en facilitant l'accès aux médicaments», et ce en application du programme du président de la République, a indiqué le ministère dans un communiqué rendu public dimanche.

«En plus des structures sanitaires spécialisées dans la lutte contre le cancer réalisées à Batna, Sidi Bel-Abbès, Sétif, Annaba, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Béchar, Ouargla et El Oued, les efforts se poursuivent pour la réception de centres anticancer (CAC) à Laghouat, Adrar, Tiaret, Bejaia et Médéa».

Le ministère procèdera dans «les plus brefs délais» à «la concrétisation de la décision du président de la République relative à la réalisation d'un CAC dans la wilaya de Djelfa répondant aux normes en vigueur». Concernant les médicaments innovants, le ministère a affirmé que «leur acquisition, prescription et utilisation dépend de l'avis des experts qui savent pertinemment faire l'équilibre entre l'efficacité du médicament et le facteur économique», précisant que «la facture des médicaments anticancéreux a été estimée à 60,5 milliards de dinars en 2018, soit 64% des ventes de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), un taux équivalant au double de celui enregistré en 2015».