ProcÃ¨s en appel de lâ€™affaire des conservateurs fonciers

Kamel Chikhi, alias «El Bouchi», a plaidé, hier, non coupable dans sa première affaire avec des conservateurs fonciers et a affirmé qu’il est «victime de l’ancien système» ainsi que les accusés.

«Je ne suis pas corrompu et je demande que justice soit rendue», a-t-il insisté.

Le procès en appel auprès de la 6e chambre pénale près la Cour d’Alger s’est ouvert vers 14 h. Le président de l’audience, le magistrat Youcef Kadri, a décidé l’examen du dossier dans l’après-midi.

Dès le début du procès, des membres du collectif de la défense ont tenu à déposer des requêtes et des demandes axées sur le rejet des enregistrements vidéo comme pièces à conviction. Me Salah Eddine Sadi est longuement revenu sur les perquisitions menées par les enquêteurs de la section de recherches de la Gendarmerie d’Alger «sans autorisation du procureur de la République». L’avocat a relevé que les enquêteurs ont procédé à la saisie des caméras et téléphones avant même que le parquet n’entame l’instruction judiciaire. «Dans le dossier, on ne trouve aucune trace des procès-verbaux de ces perquisitions encore moins d’autorisation.

C’est une violation de la vie privée des citoyens». Il a plaidé pour l’annulation des expertises effectuées par l’Institut national de criminologie et de la criminalistique de la GN, alors que c’est le parquet qui désigne un expe­rt auprès de la justice. Des vices de procédure ont été également relevés par Me Amrani. «L’enquête a été ouverte par le parquet près le tribunal d’Oran, suite à la saisie de cocaïne, alors que les perquisitions ont été menées avant même que l’affaire ne soit confiée au pôle judiciaire spécialisé de Sidi M’Hamed», a-t-il dit. Le représentant de la partie civile, Me Azouakou, avocat du Trésor public, a assuré que les enquêteurs ont les prérogatives de perquisition et de soumettre les caméras et téléphones à l’expertise, «c’est une procédure et légale».

Le procureur de la République a rejeté les «requêtes infondées» de la défense. Mais lors de la délibération, le président de l’audience a décidé de les introduire dans le dossier. C’est à 14 h 44 mn que Kamel Chikhi s’est présenté à la barre. Il était entouré de ses 11 avocats, de policiers. Des proches, dont sa mère et ses frères, étaient présents dans la salle. Il a, d’emblée, réaffirmé qu’il était victime de responsables qui sont aujourd’hui en prison. «Je suis un simple citoyen, qui veillait à l’intérêt de ses biens en toute légalité. C’est la presse qui m’a brisé». Il a évoqué la deuxième affaire dans laquelle il est poursuivi. «Les investigations ont démontré la légalité de tous les permis de construction qui m’ont été délivrés».

Le magistrat Kadri lui fait remarquer qu’il ne s’agit pas de falsification ou de faux «mais de facilitations pour obtenir ces documents».Tout au long de son audition, Kamel Chikhi a tenté de défendre tous les accusés . «Ils n’avaient pas l’autorité, ni les prérogatives pour faciliter l’octroi de permis de construire, de démolition ou de régularisation administrative», a-t-il insisté. S’agissant des cadeaux et des sommes d’argent, il a dit que c’était juste des aides. «J’allais construire deux autres mosquées mais ceux qui sont à l’origine de ma détention et ont fomenté l’affaire de la cocaïne, m’ont privé de réaliser ce projet». Il est interrompu par le magistrat : «ce sont les enregistrements des caméras qui t’ont dénoncé. On reste dans les faits de ce dossier, n’évoque pas une autre affaire». L’accusé tente de se rattraper : «J’ai installé ces caméras pour la sécurité et la surveillance».

Chikhi a également justifié tous les avantages octroyés aux fonctionnaires, notamment des sommes importantes sous forme de crédits ou d’aides et de charité. Il répétait à chaque confrontation que «l’accusé est innocent». Chose qui n’a pas échappé au président de l’audience. «Il semble que tu as bien étudié le dossier ! Tu es là aujourd’hui pour défendre les accusés», a-t-il lancé. Le juge a relevé que «si on respectait la loi, on aurait lutté contre la bureaucratie». Le président de l’audience a rappelé aux accusés, lors des auditions, qu’ils peuvent utiliser, via le PC sur place, les enregistrements vidéo pour confrontation. Tous les accusés ont plaidé non coupables.

L’affaire a été mise en délibéré.

Neila Benrahal