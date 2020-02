Commentaire : Soutien aux Causes justes

Lors du 33e sommet de l'Union africaine, le président de la République a réitéré la détermination de notre pays à appuyer les initiatives tendant à résoudre les conflits pacifiquement et sans ingérence étrangère, défendre les causes justes des peuples pour le recouvrement leurs droits. M. Tebboune a cité, à ce propos, la cause palestinienne et appelé à établir un Etat palestinien indépendant, conformément aux frontières de 1967 avec pour capitale El Qods Ech-charif.

Le message est clair. D’autant que la conjoncture est particulière suite au scandale que représente la dernière initiative lancée par le président Trump, pompeusement qualifiée de «Deal du siècle». Le chef d’Etat a réaffirmé, à cet effet, la position immuable de l’Algérie sur cette question, tout comme une autre cause juste que défend notre pays au sein des institutions internationales. Il s’agit du dossier sahraoui, «la seule question de décolonisation en suspens en Afrique», comme l’a rappelé M. Tebboune, révélant, à l’occasion, avoir appelé le Secrétaire général de l’ONU à accélérer la désignation de l’envoyé spécial de l’ONU au Sahara occidental dans l’optique de relancer le processus de paix, en panne depuis la démission de Horst Köhler et qui se retrouve «sur une voie semée d'embûches».

Le président de la République rappelle dans cet ordre d’idées l'attachement de l'Algérie au caractère immuable de la position africaine sur cette question. Le statu quo actuel arrange l’occupant marocain qui multiplie les manœuvres, pendant que le peuple sahraoui voit ses ressources naturelles pillées et ses droits bafoués au mépris de la légalité internationale. Le chef de l’Etat a rappelé que la question du Sahara occidental n'a toujours pas trouvé d’issue, alors que, depuis le début du conflit, l'ONU et l’Union africaine s'emploient à la mise en œuvre du plan de règlement de la question. Le chef de l’Etat insiste, à ce titre, sur une solution qui garantit le droit inaliénable des Sahraouis à l'autodétermination, à travers l'organisation d'un référendum libre et régulier, conformément aux résolutions pertinentes de l'UA et de l'ONU.

