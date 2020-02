33e sommet de lâ€™UA Ã  Addis-Abeba : Les enjeux sÃ©curitaires au menu

Allocution du président Tebboune

Profond attachement de l’Algérie aux idéaux de paix

Consacrés au thème «Faire taire les armes : trouver les conditions adéquates au développement de l'Afrique», les travaux de la 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l'UA, qui se tiennent à Addis-Abeba, sont dominés par des défis d’ordre sécuritaire, notamment en Libye et au Sahel, économique et climatique.

Lors des travaux, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé le profond attachement de l'Algérie aux idéaux, valeurs et objectifs de l’organisation panafricaine, d’autant que la présente session intervient dans un contexte particulier pour le continent, marqué par nombre de menaces comme le terrorisme, le trafic de drogues, la multiplication et l'exacerbation des foyers de tension et des crises. L’Algérie, qui s’est engagée dans une nouvelle ère, entend jouer pleinement son rôle en Afrique et dans le Monde, en contribuant efficacement au développement du continent. Elle reste constante dans ses principes, disponible pour servir la paix, le développement et la stabilité. Cela passe par la solution pacifique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale pour barrer la route à toute ingérence étrangère, et par la défense des causes justes des peuples qui militent pour le recouvrement de leurs droits fondamentaux et l'exercice de leur droit à l'autodétermination, comme en Palestine et au Sahara occidental. L’Algérie, par la voie du président Tebboune est résolue à continuer d’apporter sa pierre à l'édifice du processus de paix et de réconciliation nationale au Mali et en Libye. Fidèle à sa tradition diplomatique, elle a proposé d'abriter le dialogue entre les Libyens, comme affirmé à Berlin et, plus récemment, à Brazzaville. Au plan économique, Abdelmadjid Tebboune a salué les pas importants franchis dans le processus d'intégration africaine, notamment à la faveur de l'entrée en vigueur de l'Accord de la Zone de libre-échange continentale et la poursuite de la concrétisation des projets visant l'intégration régionale et le renforcement de l'infrastructure au titre de l’initiative du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. L'intérêt accordé par l'Algérie aux projets structurants, à l'instar de la Route transsaharienne, la Dorsale transsaharienne à fibre optique et le Gazoduc Nigeria-Algérie, est la preuve de sa volonté de faire de l'intégration régionale une réalité. Dans cette optique, le chef de l’Etat est décidé à imprimer une nouvelle dynamique à la coopération internationale de l'Algérie, notamment en direction des pays africains et au Sahel. Une volonté qui se traduira par des mesures concrètes et immédiates, à l’instar de la création d'une Agence algérienne de coopération internationale à vocation africaine pour la solidarité et le développement. M. Tebboune a, en outre, assuré sa pleine disponibilité à œuvrer à la consécration des objectifs tracés par les pères fondateurs de l’organisation continentale pour une Afrique prospère et en paix.

Mohamed Bouraib