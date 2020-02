Commentaire : Engagement constant

Une telle décision traduit on ne peut plus clairement, la volonté du Chef de l’Etat de poursuivre la consolidation de la coopération avec les pays africains. Il en fait même une des priorités, en tenant compte de la situation et du contexte dans lesquels se trouve les pays africains. Forte d’un ancrage africain depuis toujours, l’Algérie ne ménage aucun effort, cela s’est vérifié, en vue de consolider les relations de coopération, en leur insufflant une dynamique par une nouvelle vision, qui fait du développement économique, en particulier, un axe stratégique de coopération régionale. Par la création de cette Agence l’Algérie entend jouer un rôle important, dans la stabilité et le développement du continent, en confortant les liens d’amitié séculaires qui unissent les pays africains. L’Afrique constitue toujours une priorité, et c’est ce type d’action qui permet à l’Algérie non seulement d’affermir sa politique mais de s’engager concrètement en faveur de l’essor du continent, en renforçant davantage l’unité et la solidarité interafricaine. Sans doute, c’est là aussi un des premiers jalons de la vision africaine du président Tebboune, qui entame cette première sortie africaine, fait un geste symbolique et historique afin d’acter cette priorité accordée au continent et un préalable à un engagement en force de l’Algérie sur la scène africaine. A l’évidence, une telle décision est susceptible de ressusciter l’espoir non seulement pour les Etats dans les domaines politiques, économiques et socioculturels à travers l’établissement de nouveaux partenariats qui accordent une priorité d’abord aux relations économiques et des échanges commerciaux, mais aussi pour les populations, confrontées à de nombreuses difficultés sécuritaires, économiques et sociales.

Il s’agit donc de construire des partenariats équilibrés et profitables pour tous, au moment à une concurrence acharnée s’est installée pour accaparer les immenses ressources naturelles dont regorge l’Afrique, c’est là une réponse concrète à l’amplification des défis, notamment socioéconomiques. Il inaugure ainsi un nouveau chapitre de l’ancrage africain de l’Algérie avec un engagement personnel qui conforte le rôle de notre pays en Afrique. Un engagement de l’Afrique qui aura donc été une constante que vient renouveler le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, par la création de cette Agence. Farid Bouyahia