33e sommet de lâ€™UA Ã  Addis-Abeba

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a accusé, hier à Addis-Abeba, des pays, sans les nommer, d’être des responsables directs du chaos en Libye, appelant à mettre un terme à ce conflit aux incidences majeures sur le Sahel.

«La Libye ne serait pas enfoncée dans un conflit toujours plus grave et destructeur sans la complicité directe de certains membres de la communauté internationale», s’est indigné le SG de l'ONU, devant la tribune de l’Union africaine. Faisant référence à l’embargo sur les armes en Libye, M. Guterres a indiqué «que les résolutions du Conseil de sécurité sont bafouées avant même que l’encre n’ait séché», se disant aussi conscient de «l’immense frustration» qu’éprouve l’Union africaine face à la situation qui règne en Libye depuis 2011. M. Guterres a apporté son soutien à la décision du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye d’organiser une réunion de réconciliation intralibyenne. «Je continue d’insister que seul une solution politique, par et pour les Libyens, apportera la paix en Libye, et que toute intervention étrangère dans le conflit ne fera qu’aggraver la situation», a-t-insisté. «Un cessez-le-feu immédiat est absolument essentiel», a-t-il dit. Samedi, le chef de l’ONU, qui s’est exprimé lors d’un point de presse peu avant le sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'UA sur la Libye et le Sahel, a affiché sa détermination à renforcer la coopération avec l’Union africaine sur la crise libyenne et le Sahel. Le secrétaire général a en outre annoncé que la Mission des Nations unies à Tripoli, capitale libyenne, était prête à recevoir une représentation de l’Union africaine dans ses locaux, et souhaitait que les points focaux de l’Union africaine puissent participer à tous les groupes de travail intralibyens, en particulier ceux prévus par la Conférence internationale sur la Libye, qui s'était tenue, en janvier dernier à Berlin, en Allemagne.

Des pourparlers interlibyens à partir du 18 février

Les belligérants de la crise en Libye, réunis à Genève depuis le 3 février sous l'égide des Nations unies, se sont mis d'accord, samedi, au terme de la première session de pourparlers, en vue d'aboutir à un cessez-le feu durable en Libye sur la nécessité de poursuivre leurs discussions à partir du 18 février. «La première session de pourparlers (...), entamée le 3 février, s'est achevée cet après-midi (samedi)», a indiqué dans un communiqué la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), précisant que les deux parties vont se rencontrer de nouveau à partir du 18 février. «La bonne volonté ayant animé les deux parties, lors de cette première session en vue d'aboutir à un cessez-le feu, a motivé la Manul de proposer une nouvelle date pour la poursuite des pourparlers», a indiqué l'ONU.

Le CPS propose trois actions concrètes pour sortir de la crise

Le Conseil de la paix et de la sécurité (CPS) de l’Union africaine a proposé trois actions concrètes aux fins d’examen immédiat pour juguler la crise en Libye. La première action porte su le déploiement d’une mission d’observateurs militaires africains pour surveiller le cessez-le-feu et établir le contact avec les parties libyennes dès que l’accord de cessation des hostilités est signé, selon des sources proches de la réunion. L’envoi de cette mission sera précédé d'un pré-déploiement qui sera assuré par une mission conjointe d’évaluation UA-ONU. La deuxième action porte sur la création d’un groupe de contact au niveau du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, pour surveiller les développements de manière régulière. Ce groupe devrait aussi agir comme bras opérationnel du Comité de haut niveau. Enfin, le CPS devrait lancer un appel au Conseil de sécurité pour appliquer les sanctions prévues en cas de violation de l’embargo sur les armes. Selon les mêmes sources, le chef du CPS, Smaïl Chergui, a fait une présentation exhaustive de la situation au Sahel et en Libye qui a contenu trois actions concrètes pour la Libye et quatre autres pour le Sahel. Pour le Sahel, il a été réitéré l’attachement de l’Union africaine à l’intégrité territoriale des pays de la région et au rétablissement effectif du contrôle gouvernemental. Il est aussi question de revitaliser tous les mécanismes existants, y compris le processus de Nouakchott et le CEMOC, de réitérer la demande au Conseil de sécurité de soumettre la force conjointe du G5 Sahel au chapitre VII et de revoir le mandat de la Minusma afin de lui permettre de mener des opérations plus offensives dans la lutte contre le terrorisme.

R. I.