Grand Angle : Paroles dâ€™Africains

Quant aux Africains ils sont tout simplement exclus de toute médiation entreprise en vue de parvenir à une solution définitive. On peut, effectivement reprocher aux Africains d’avoir laissé les autres s’immiscer dans ce qui est avant tout leur «linge sale» et qui selon l’adage doit être lavé en famille. Mais force aussi est de reconnaître que des dissensions internes et des approches divergentes sur nombre de conflits armés ont, de fait, écarté les Africains de la gestion de ces dossiers.

Le conflit libyen en est le parfait exemple. Car, faut-il le souligner, si l’UA a été au fil des années marginalisée c’est aussi parce qu’elle a prêté le flanc, facilitant ainsi son exclusion d’un dossier qui la concerne en premier lieu. Aujourd’hui l’organisation panafricaine entend se le réapproprier et jouer le premier rôle dans la recherche de la solution. Et pour ce faire, elle a clairement fait entendre sa détermination à ne plus rester un acteur figurant ou un spectateur passif.

D’autant qu’un nouvel échec vient de couronner les efforts de l’émissaire de l’ONU pour la Libye. Il est vrai que les belligérants libyens réuni à Genève depuis le 3 février se sont quittés sur la nécessité de poursuivre leurs discussions à partir du 18 février prochain, mais il n’en demeure pas moins que Ghassan Salamé n’a pas réussi à obtenir d’eux un accord visant à transformer la trêve en cours en un cessez-le-feu durable. Selon l’émissaire onusien quelques «points de divergence» persistent.

Ce qui, dans le conflit libyen, est suffisant pour faire craindre le pire. Cela signifie surtout qu’il y a de la place pour que l’UA se positionne de manière plus pesante dans le processus de médiation et de négociation. D’autant qu’au moment où l’échec était constaté à Genève, le Conseil de la paix et la sécurité (CPS) de l’UA, réuni en sommet à Addis-Abeba, avait proposé trois actions concrètes soumises, dès hier, aux dirigeants africains réunis également pour leur sommet qui prendra fin aujourd’hui. Pour Naledi Pandor, chef de la diplomatie sud-africaine, et dont le pays assure la présidence tournante, l'UA «doit être plus proactive dans sa réponse aux conflits, au lieu de laisser cette tâche à des acteurs extérieurs». «Nous devons réagir plus vite», a-t-elle dit à l'AFP. Il en sera ainsi désormais affirment les pays membres de l’UA. Mais que ces paroles d’africains soient suivies d’effet.

Car c’est sur leurs actes que les dirigeants du continent seront jugés. Et le conflit libyen peut s’avérer le meilleur des révélateurs de leurs intentions.

Nadia K.