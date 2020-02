PÃ©nurie de lait en sachet : De mal en pis ?

L’attente dure quelques minutes. Dahmane gratte sa barbe en broussaille, regard interrogatif, las de ces pénuries, appelle à plus de traçabilité et d’organisation. «Il faut, à titre d’exemple, trouver une solution aux quotas à distribuer aux cafétérias», suggère-t-il.

Pénurie ou pas ? Le lait en sachet charrie une collection de versions contradictoires. En témoigne notre virée, effectuée hier à Alger. Au point de vente du groupe Giplait, situé à Hussein-Dey, le vocable indisponibilité est banni du vocabulaire. Entre 5.000 et 6.000 litres sont vendus tous les jours. Pour Djameleddine, fonctionnaire, la DCP doit renforcer son contrôle. Lui aussi désigne la responsabilité des propriétaires de cafeterias qui font «du business», et propose que des quotas leur soient limités. S’adressant aux autorités, notre interlocuteur précise que la subvention est pour le consommateur, pas pour le commerçant. Sur le lait «Giplait», il précise que le liquide est à 90 Bio.

D’autres consommateurs se demandent quand la résolution de ce vieux scénario verra-t-elle le bout du tunnel. Mohamed, banquier, appelle les autorités concernées à améliorer l’approvisionnement en cette denrée alimentaire indispensable. Pour lui, s’impose la nécessité de procéder à la réorganisation de la filière distribution, avant de mettre en avant les habitudes de consommation, consistant à acheter plus que le besoin, de peur de la pénurie.

A ce sujet, le ministre du Commerce était très précis. Il n'est pas logique que les 117 laiteries en activité à travers le territoire national produisent quelque 4,7 millions de sachets de lait/jour et que le citoyen ne trouve pas un seul sachet chez le commerçant de détail. A la question de savoir si l'Etat compte augmenter les quantités de la poudre de lait destinées à l'ONIL pour faire face au déficit dans l'approvisionnement du marché, M. Rezig a indiqué que la pénurie de lait en sachet subventionné n'est pas liée aux quotas de la poudre de lait. Il affirme dans ce sens qu'une telle mesure n'était pas envisagée pour le moment car les quantités étaient suffisantes et que le problème résidait dans les pratiques de «la mafia qui s'est incrustée dans le marché de la production et de la distribution». Côté distributeurs, souvent pointés du doigt, on décline la responsabilité et on affirme que la question les dépasse et dépasse même les laiteries. Quant à la Fédération nationale des distributeurs de lait, les perturbations enregistrées dans la distribution du lait en sachet subventionné sont dues aux lacunes du cadre régissant la production et la distribution de cette matière stratégique, notamment en termes de marges bénéficiaires des distributeurs et des commerçants. Son président, Farid Oulmi, avait indiqué que le problème consiste en ces marges bénéficiaires «très faibles» des distributeurs, qui «ne dépassent pas les 90 centimes par sachet, un taux qui n'a pas beaucoup changé depuis près de 20 ans».

Fouad Irnatene