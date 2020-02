Le dÃ©veloppement Ã©conomique dans les rÃ©gions du sud : NÃ©cessitÃ© de revoir le mode de gouvernance

De notre envoyé spécial

Tahar Kaïdi

«Il n'y aura jamais de développement national sans que cela soit lié au développement local», a déclaré le président de l'ANCA, Tahar Boulenouar, pour exposer son point de vue sur les opportunités et défis du développement économique dans les wilayas de Sud.

Pour le président de l'ANCA, si les wilayas du Sud souffrent toujours des effets négatifs d'un retard économiques handicapant, cela «est lié à la persistance des entraves et obstacles administratifs» qui empêchent les acteurs de se lancer dans des projets économiques dans le Sud, et au-delà. M. Boulenouar explique que les entraves concernent en particulier «le cadre juridique» qui n'évolue pas au rythme des accélérations des inventions technologiques qui «stimulent le changement des modèles économiques». S'ajoute à cela, «le labyrinthe administratif».

Le président de l'ANCA estime que «la centralisation de la décision économique constitue l'obstacle le plus dissuasif». Les pratiques bureaucratiques et la fraude fiscale sont également parmi les problèmes auxquels les autorités publiques doivent trouver des solutions d'une manière à stimuler l'activité économique. M. Boulenouar trouve que la composante du nouveau gouvernement illustre l'intérêt que le président de la République accorde au secteur économique. Néanmoins, «sans une réelle coordination intersectorielle, aucune stratégie de développement ne sera réalisée, ni les objectifs atteints» a-t-il dit.

Hossam Eddine Ghodbane, professeur d'économie à l’université de Biskra, a présenté une communication sur «les start-up et le développement dans le Sud». Pour ce chercheur, «l'importation de schémas et modèles économiques de gestion d'entreprise et de projets a eu des effets négatifs sur la productivité et la compétitivité des entreprises économiques algériennes». D’autre part, l’économie algérienne est énormément dépendante de l’exportation de l’or noir. Lorsque le cours du baril baisse, c’est toute l’économie du pays qui est à genoux, explique-t-il. Plusieurs défis restent donc à relever, notamment sur la dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures. Ce secteur continue de compter pour la majeure partie des exportations, ce qui rend le pays vulnérable à la baisse du prix du pétrole. Le professeur n'a pas manqué de noter que la fiscalité, qui «absorbe» jusqu'à 60% des bénéfices des entreprises, pousse certains acteurs économique à se tourner vers le marché informel, avec ce que cela a comme conséquences, notamment «la fraude fiscale». Le chercheur a relevé également la nécessité de «revoir les mécanismes d'aide et d’accompagnement au profit des jeunes porteurs de projets, notamment dans les secteurs des nouvelles technologies». Cela passera, comme il le dira, par la réflexion à l’institution d’un cadre juridique, réglementaire et fonctionnel de la start-up, à la détermination des voies et moyens d’évaluer la performance et à l’élaboration d’une feuille de route pour leur financement. Le vice-président de l'ANCA chargé de la région Sud, Abdelmadjid Khebzi, a tenu à préciser qu'il est urgent pour les autorités publiques de procéder à une révision profonde des modes de gouvernance et de concevoir de nouvelles règles économiques, afin de mener à bien les politiques de développement et d'insuffler une dynamique économique dans les régions du Sud, qui présentent pourtant, depuis quelques années, des atouts pour un dynamisme économique.

T. K.