RÃ©vision du Code de commerce

«La révision du Code de commerce, annoncée par le président de la République, viendra assurément cristalliser la volonté de l'État d'offrir davantage de protection aux investissements nationaux et étrangers, de mieux accompagner les entreprises et prévenir leurs difficultés et impacter positivement l’attractivité du climat des affaires», a indiqué, hier, le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Dans son intervention à la radio nationale, il plaide en faveur de l’efficience de cette démarche, inscrite en droite ligne avec «la vision prospective du Président devant se traduire par de profondes réformes». Rappelant la pierre angulaire de ce processus, à savoir la révision de la Constitution, il expliquera qu'à la lumière de celle-ci « beaucoup de lois seront revues pour asseoir un meilleur ancrage juridique à l'instauration de l'Algérie nouvelle». Le Code de commerce ne pourrait faire exception, indique-t-il, eu égard, d'une part, à son importance cruciale en matière de renouveau économique et tenant compte, d'autre part, que la formulation actuelle de nombre de ses dispositions ne sont plus adaptées aux exigences de la nouvelle ère». Il est nécessaire de perfectionner cette loi en la rendant plus attractive pour les investisseurs et ce, par des mécanismes d’accompagnement rénovés pouvant aussi servir l’émergence de l’économie numérique. «L’amélioration du climat des affaires est ce volet qui requiert toute son importance dans le cadre de ce processus de révision du Code de commerce» insiste le ministre. «Le climat des affaires s'est nettement dégradé et sa régression s'est accélérée l'année dernière», regrette-t-il. L'ampleur de l'informel en est la meilleure preuve, de l’avis du ministre. «Faire face à une telle réalité ne relève pas d'une mince affaire», dira Kamel Rezig. Toutefois, se confiner dans un simple rôle de spectateur face à la progression inquiétante de l'informel, ayant atteint, selon lui, des pics inquiétants en 2019, n'est pas le bon choix. Lutte contre l’informel et une feuille de route pour Ramadhan Pour endiguer l’informel, le ministre révèle que la stratégie de régulation prônée par son département s’appuie, dans un premier temps, sur des mesures de sensibilisation en œuvrant à réunir les conditions idéales au processus de conformité aux lois, lesquelles conditions offrent un meilleur cadre de sécurité. La lutte contre l'informel, a-t-il insisté, est à la tête des priorités du programme quinquennal élaboré par le ministère du Commerce. Il affirme que le premier objectif porte sur «l'ouverture, d’ici à la fin de l’année, de quelque 652 marchés réalisés par l'État», déplore l'invité de la Radio. Ce chiffre correspond presque au nombre des marchés informels recensés à travers le pays, dit-il. Il explique que le noyau du problème réside dans le manque d’encadrement et autres mesures d’accompagnement et de sensibilisation, en vue de se conformer aux lois. Le ministre évoque la nécessité de parfaire les relations entre les différents services et les commerçants, privilégiant la sensibilisation avant la sanction. A propos du ramadhan, M. Rezig affirme que la feuille de route, en prévision de ce mois, est définie dans ses grands contours reposant sur le contrôle rigoureux, pouvant aller jusqu'à la limitation des marges bénéficiaires des détaillants pour les produits de large consommation. S’agissant de l’approvisionnement des régions frontalières, au Sud, de nouvelles mesures font l’objet de concertation avec le Premier ministère, informe-t-il. Spécialiser les importateurs Le volet de l’import-export n’est pas en reste. En effet, il est question d’établir, dans une première étape, un fichier détaillé de tous les produits importés et exportés, affirme M. Rezig. «Cette opération sera finalisée dans 6 mois», a-t-il précisé. Il préconise la spécialisation du domaine de l’importation afin d’orienter les opérateurs vers la réalisation de projets d’investissement créateurs de richesse et d’emploi. L’option sera consacrée dans un nouveau cahier des charges réglementant l’activité de l’import-export. Le ministre a réitéré sa volonté de réexaminer l’ensemble des accords commerciaux ratifiés par l’Algérie avec ses partenaires. Karim Aoudia