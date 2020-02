La gendarmerie sur tous les fronts

C’est ainsi que, suite à une plainte déposée par une victime pour vol de bétails auprès de la compagnie territorialement compétente, un dispositif a été mis en place par les unités de la gendarmerie pour mettre fin «en un temps record», indique la cellule de communication du groupement territorial, aux agissements de 3 éléments dont l’âge varie entre 25 et 33 ans. Ces derniers étaient spécialisés dans l’escroquerie. Les gendarmes ont aussi procédé à la récupération de 20 veaux de race étrangère dont la valeur est estimée à 665 millions de centimes. Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des 3 mis en cause. La deuxième opération a trait à la mise hors d’état de nuire d’une bande de 6 malfaiteurs, dont l’âge varie entre 17 et 30 ans, spécialisés dans le vol par effraction durant la nuit. Une opération menée suite à diverses plaintes déposées par des victimes auprès de la brigade de la gendarmerie territorialement compétente. Intensifiant recherches et investigations, les éléments de la gendarmerie n’ont pas tardé à identifier les auteurs et procédé à leur arrestation, tout en récupérant tous les objets volés. Les six mises en cause ont été présentés devant les instances judiciaires.

Dans une troisième opération, près de 9.000 unités de diverses boissons alcoolisées ont été saisies par des patrouilles ciblant notamment les lieux des fléaux sociaux. Cette quantité a été découverte dans un camion de petite capacité dont le conducteur n’était en possession d’aucun document l’autorisant à détenir et transporter ce type de boissons. Le mis en cause a été présenté devant la justice.

F. Zoghbi