ActivitÃ© physique : Â«Lâ€™artÂ» de rester en forme

Un esprit sain dans un corps sain, dit le fameux adage, ne semble point tomber dans l’oreille d’un sourd puisqu’il arrive même à inciter les plus réticents à franchir ce cap pour tenter l’expérience de s’adonner à l’effort physique afin de rester en bonne santé ou encore lutter contre un spleen grandissant, jour après jour, devenu une menace sérieuse à la fois pour les adultes que pour les bambins. En fait, si par le passé, des hommes, des femmes et des enfants ruaient sur les forêts de Bouchaoui, Baïnem, Ben Aknoun et de Bouzaréah ou encore les routes les moins fréquentées pour faire du jogging ou tout simplement la course à pied, les temps ont aujourd’hui changé pour les passionnés du sport qui n’ont plus besoin de se déplacer loin de leur domicile, leur travail et les établissements scolaires des enfants, avec les salles de sport qui voient le jour dans les quartiers, offrant, de surcroît, des services de première classe, allant des douches, à la présence d’un coaching, en passant des conseils pour tonifier, raffermir, sculpter un corps ou encore augmenter sa masse de muscles, bref, pour avoir la forme. Il n’est plus question d’inventer des alibis pour faire faux bond à ce genre d’activités qui font partie de l’agenda des jeunes et moins jeunes. Désormais, l’on passe au crible le programme de la semaine, histoire de s’offrir ces moments de remise en forme et de détente tant attendus. Difficile d’échapper à cette nouvelle mode qui garantit sa dose de bonne santé et de bonne humeur de la semaine pour certains, du jour pour d’autres.

Aujourd’hui, tout le monde se met à l’heure de la pratique du sport. D’ailleurs, l’on voit toutes ces annonces sur certains sites connus, en Algérie, sur lesquels sont postées des offres de professionnels de sport et d’entraîneurs à domicile. C’est le cas par exemple du célèbre site Ouedkniss où l’on propose des séances pour renforcement musculaire, assouplissement, évacuations de stress et même perte de poids pour 2.000 DA la séance. La particularité de ce genre de services réside dans le fait que le coach se déplace vers le client avec son propre matériel.

Quand les salles de sports créent de nouveaux réflexes

Il faut dire aussi qu’il est difficile de ne pas être tenté par ce genre de loisirs ou même de « must » avec les salles de sport qui pullulent ou encore ces magasins de vente d’articles de sport, devenus, rappelons-le, la plaque tournante des amateurs de la remise en forme chez soi. Toujours est-il, pour un effet garanti et sur mesure, avec des coachs qui animent des séances dans les salles, sans oublier les coûts de ce genre de matériels, beaucoup sont plutôt attirés par les salles de fitness et de remise en forme. C’est le cas de Radia, femme au foyer, mère de trois enfants, qui a bel et bien décidé non seulement de retourner à l'école avec les cours, dispensés par l'association des oulémas algériens, mais aussi de consacrer quelques heures pour s'occuper de son bien-être. Radia était hésitante, mais depuis l’inauguration de deux salles de sport dans son quartier, à Sebala, il n’y a plus de place pour le recul ou le tâtonnement. «L'ouverture de ces deux espaces pour remise en forme était le déclic. Je ne fais que traverser la route pour me rendre à la salle qui offre un service impeccable avec des professionnels et ce, pour 2000 DA, à raison de 4 séances par mois», a-t-elle déclaré. Elle ajoutera également qu'elle se sent comme «défroissée» après trois mois de pratique de sport. «C’est une bénédiction d’avoir, à quelques mètres de chez-soi, un lieu pour pratiquer le sport surtout si on est flemmard», expliquera- t-elle.

C’est un fait, pratiquer le sport n’est plus un luxe pour l’Algérien, de plus en plus soucieux de son bien-être et de sa santé. Mieux encore, il est convaincu que l’activité physique et la forme sont tout simplement indissociables, d’où l’intérêt de s’y mettre avant qu’il ne soit trop tard.

Samia D.