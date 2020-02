Ali Ferhat signe son dernier ouvrage Ã  la Librairie GÃ©nÃ©rale dâ€™El-Biar : Tifra, la malÃ©diction des damnÃ©s

En effet, c’est au niveau de la Librairie générale d’El Biar que cet enseignant universitaire et formateur, respectivement à l’Ecole normale de Bouzaréah et au niveau de l’Ile d’Alger, a dédicacé son nouveau roman à travers lequel il zoome une seconde fois sur des faits réels qui se sont déroulés dans son village natal. Usant d’un style des plus simplistes, l’auteur convie le potentiel lecteur à entrer dans les arcanes du village oublié de Tifra, une commune de Kabylie de la wilaya de Béjaïa. Rencontré en marge de cette vente-dédicace, M. Ferhat Ali affirme : «Il s’agit d’un troisième livre d’une trilogie qui se complémente. Car, vous savez, il n’y a pas de linéarité absolue dans les faits de la Guerre d’Algérie, il y a des bribes… chacun raconte ce qu’il sait de son histoire». Dans ce contexte, il affirme : «Ce que j’ai raconté dans mes livres c’est le témoignage de faits avérés». «J’ai pris comme modèle une famille que j’ai fait baladé dans leur âge réel dans le temps, et j’ai relaté leurs péripéties dans la quête du bonheur», a-t-il précisé. Dans un style des plus simplistes, l’auteur Ali Ferhat met en exergue l’histoire de quatre frères qui avaient résolu de venger leurs parents assassinés durant la guerre de Libération nationale par un harki véreux qui, pour s’accaparer de leur villa, était obligé de supprimer le père et la mère. En cherchant dans la belle maison de leurs parents, le traître découvrz un bon pactole. Aidé d’un vieux maquisard, les fils réussirent à éliminer le dangereux supplétif de l’armée française et réussirent vaillamment à récupérer leur butin de guerre.

L’aîné après l’indépendance, en homme avisé décida d’un commun accord, avec ses jeunes frères d’investir dans l’immobilier au Clos-Salembier afin de réunir de nouveau leur petite famille disséminée.

S’entraidant mutuellement, ils se marièrent et eurent des destinées diverses. Tandis que l'aîné exerçe son droit d'aînesse en exploitant seul avec sa femme et ses enfants la propriété commune laissant ses jeunes frères vaquer chacun à leurs occupations de prédilection. Excédé par les rumeurs persistantes, il racheta la part de deux de ses frères cadets en leur payant une misère tandis qu'il s'associa de fait avec le benjamin Lounès qui lui était émigré en France. Crédule comme une oie, ce dernier travaillait comme un damné pour réunir sous le même toit les enfants de son père : tous les quatre ans, appliquant la tournante, il faisait des déménagements prohibitifs au profit d'un de ses frères en important voitures, camions et appareils électro-ménagers en Algérie. Après quarante ans d'harassants services, pour ne pas mourir idiot, Dieu lui fit entrevoir la vérité sur l'égoïsme outrancier de ses frères. Un banal accident de la route, et voilà que les langues se délient : ses frères, tout en suçant son énergie jusqu’à l’os, ne l'avait jamais associé à leurs affaires. Séniles et impotent et fortement endetté, il fallait se remettre au travail s’il voulait laisser quelque chose à ses enfants.L’écrivain laisse cette histoire ouverte et octroie à ses lecteurs de l’imaginer. Il fini son livre en apothéose avec des poèmes «pour que mes lecteurs s’évadent pour trouver cette sérénité de l’âme», a-t-il conclu.

Sihem Oubraham