La cinÃ©mathÃ¨que dâ€™Alger cÃ©lÃ¨bre Fellini

Durant une semaine et à raison de deux projections par jour, les mordus du cinéma auront l’occasion de renouer avec les anciens films, en noir et blanc, qui ont marqué de leur temps plusieurs générations. Les cinéphiles pourront ainsi, retrouver les scènes cultes du cinéma italien néo-réaliste.

Cette initiative, qui se veut une opportunité pour rendre hommage aux grandes personnalités et figures de «l’écran géant», est la deuxième programmation pour l’année 2020, après celle consacrée au grand réalisateur et roi du suspense et de la science fiction Alfred Hitchcock, avec la diffusion de six de ses films en version numérique restaurée, dont L'inconnu du nord Express, La mort aux trousses, Le crime était presque parfait, Le faux coupable, Les oiseaux et Psychose.

Contrairement aux spéculations qui disent que le cinéma a perdu la bataille dans notre société qui enregistre une quasi-dominance des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, qui donnent toute l’actualité et les nouveautés du monde cinématographique sur un petit écran : téléphone portable, tablette, micro-portable… il y a bien lieu de dire que le cinéma, en Algérie, était et restera pour toujours «l’art populaire par excellence». D’ailleurs, lors de ces journées dédiées aux anciens cinéastes, et contrairement au scénario prévu, ce n'est pas les anciens cinéphiles qui étaient nombreux lors des projections, mais plutôt des jeunes, avides de découvrir et de s’habituer à cette culture marginalisée. Cela témoigne aussi de la grande culture et du grand amour cinématographique de notre jeunesse.

Ainsi, cette jeunesse avait rendez-vous, samedi après-midi, avec l’un des meilleurs films du grand réalisateur italien Federico Fellini intitulé Dolce Vita (la douceur de vivre). Un film italo-francais, sorti en 1960. Il a obtenu la palme d’or au 13e festival de Cannes, ainsi que l’Oscar des meilleurs costumes de 1962.

Né le 20 janvier 1920, Fellini a reçu de nombreuses récompenses dont la Palme d’Or. Il a également mis en lumière un certain Marcello Mastroianni, qui a tourné cinq fois sous sa coupe.

D’une durée de 1h80 min, La dolce vita marque une étape essentielle et une rupture dans l’œuvre de Federico Fellini. Le cinéaste dépasse l’inspiration néo-réaliste et spiritualiste de ses débuts et décide de reconstituer dans les décors de Cinecittà la Rome nocturne fréquentée par la jet-set internationale, entourée d’une nuée de parasites et de paparazzis. Fellini, dont les premiers films étaient marqués par le christianisme (c’est le cas des Nuits de Cabiria, Il bidone et La strada par exemple), prend ses distances avec une religion moribonde et signe le film d’un moraliste décrivant un monde en transformation, l’Italie du boom économique, l’ère des images médiatiques et de la publicité, le triomphe de la société du spectacle et de la consommation qui est aussi une nouvelle ère de décadence, comme en témoignent le suicide de l’écrivain catholique interprété par Alain Cuny, la tristesse du personnage de Mastroianni qui a renoncé à la littérature pour devenir chroniqueur modain, les orgies et les fêtes qui renvoient aux bacchanales de l’Antiquité.

Mais surtout, Fellini rompt avec le scénario traditionnel et invente une forme inédite d’écriture cinématographique qui fait de La dolce vita, une date importante dans l’histoire de la modernité.

Il est à noter que la cinémathèque d’Alger donne rendez-vous la semaine prochaine avec un cycle aussi important.

Kafia Ait Allouache