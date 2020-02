Azzedine AÃ¯t Djoudi entraÃ®neur du NAHD : Â«Il est inconcevable de programmer deux matchs en moins de 72 heuresÂ»

Azzedine Ait Djoudi est le troisième entraîneur du NAHD de la saison en cours. Il a été récemment placé à la tête de la barre technique du Nasria pour faire améliorer les résultats du club et l’éloigner de la zone de relégation, mais la lourde défaite concédée à domicile samedi après-midi, au stade du 20-août 1956, à Alger, sur le score de trois buts à zéro, face à l’ASO, a irrité les supporters du club algérois. Rencontré à l’issue du match, Azzedine Ait Djoudi a tout d’abord félicité l’ASO pour la victoire qu’il qualifie de «méritée».

Il a, toutefois, fait savoir que cette défaite est inattendue suite à la bonne prestation de ses poulains face à la JSK, mercredi dernier. «Nous avons perdu par la la plus petite des marges lors de notre déplacement à Tizi Ouzou, et je dirai que l’absence de Yaya, pour cause de blessure, et de Bousmaha, pour suspension, a chamboulé notre schéma tactique. Je dirai que nous avons eu besoin de joueurs d’expérience de leur trempe pour ce match face à l’ASO », a-t-il fait savoir. Sur le volet physique, l’interlocuteur a prédit ce déficit pour cause de manque de récupération depuis le match de la JSK. Il a tiré à boulets rouges sur les techniciens de la LFP qui ont programmé le match à moins de 72 heures de la dernière rencontre disputée par les Sang et Or.

«J’appréhendais la forme physique de mes joueurs et la récupération me taraudait, et je l’ai dit mercredi, à 22h, à Tizi Ouzou. Il est inconcevable de jouer le mercredi en déplacement à 18h45 et puis le samedi à 15h, nous avons eu moins de 72 heures pour récupérer alors que l’ASO avait toute une semaine. Je défie les techniciens de la LFP qui ont programmé ce match de nous affronter et de nous expliquer ce choix», a-t-il martelé. Toutefois, Azzedine Ait Djoudi a tenu à rester optimiste et à continuer de travailler avec les jeunes du NAHD afin de remédier aux erreurs enregistrées dans ce match. «Nous n’avons pas joué en un seul bloc, et certaines erreurs primaires nous ont été fatales. Nous allons continuer à travailler dans la sérénité pour préparer les prochains rendez-vous, et se serrer les coudes pour assurer le maintien du NAHD», a-t-il conclu.

Kader Bentounès