Ligue 1 (17e journÃ©e) : Le leader piÃ©tine

Les poulains du coach Karim Khouda sont allés à Bologhine damer le pion à la formation de l’USM Alger, un sérieux prétendant à la course au podium. Mieux organisé sur le terrain et plus efficace, le CSC s’est imposé par le score sans appel de 3 à 1, au terme de cette confrontation assez plaisante, qui s’est toutefois déroulée à huis clos.

«On s’est déplacé à Alger pour la victoire, afin de récupérer les points perdus à domicile face à la JSS. Nous avons bien su profiter des espaces laissés par notre adversaire pour marquer trois buts. Cette victoire est amplement méritée», a déclaré le coach des Sanafirs. De son côté, Billel Dziri a remis en question l’arbitrage de Ghorbal. «Le tournant du match a été le but refusé à Mahious, en première période, pour une position de hors jeu imaginaire. Il y a eu par la suite un penalty valable refusé à mon équipe. Par ailleurs, je tiens à souligner que le CSC a eu tout le temps nécessaire pour préparer cette rencontre et la phase retour de manière générale, avec un stage à l’étranger. Pour notre part, l’équipe n’a pas eu de repos du tout», a indiqué l’entraîneur de l’USMA. Grâce à ce succès, le CS Constantine pointe désormais au pied du podium. L’autre belle opération de la journée est à mettre à l’actif de l’ASO. La formation de Chlef a remporté une large et précieuse victoire au stade du 20-Août (Alger), face au NA Hussein Dey (3-0). Grace à cette performance, l’ASO sort la tête de l’eau et quitte provisoirement la zone de turbulences. Les choses se compliquent de plus en plus pour le Nasria, désormais en position de relégable.

«On a pris des risques dans cette partie et cela nous a porté chance. On devait absolument remporter ce match face à un concurrent direct pour le maintien. Cela va nous aider à mieux préparer les prochaines échéances», a précisé l’entraîneur de l’ASO, Samir Zaoui. Ait Djoudi s’est plaint de la programmation : «L’aspect physique a fait la différence dans cette rencontre. On a eu moins de 72 h pour préparer cette confrontation, alors que notre adversaire a eu une semaine de repos». Par ailleurs, le leader a été tenu en échec à Ras El Oued par la modeste formation du NC Magra (1-1). Après une première période plutôt terne, le CR Belouizdad parvient à prendre l’avantage par l’intermédiaire de Soumana, dans le dernier quart-d’heure. Les locaux sont revenus à la marque dans les arrêts de jeu, grâce à une réalisation signée Lakdjaâ. «Franchement, je n’ai pas constaté une grande différence entre le leader et notre formation qui joue le maintien. Je dirais même que la victoire était largement à notre portée, si ce n’était cette erreur de notre portier, qui a offert un but à notre adversaire», a souligné l’entraîneur du NCM, Hadj Merine.

Quant à Franck Dumas, il n’a pas du tout apprécié le comportement de son team dans cette partie. «Je ne suis pas satisfait du rendement de mon équipe, qui a manqué de concentration et d’efficacité. On avait la victoire entre les mains, avant de craquer dans les dernières minutes. Il va falloir travailler certains aspects pour être plus performants à l’avenir», a déclaré le coach du Chabab. Dans l’autre choc au sommet, le MC Oran et l’ES Sétif se sont séparés sur un score de parité (1-1). Les deux réalisations de cette rencontre ont été inscrites sur penalty. L’Entente a ouvert la marque dès la reprise par Djahnit (49’). Le Mouloudia est revenu au score par Boutiche (63’). «On a eu affaire à une bonne équipe du MCO, qui est très technique et bien organisée. Lors de la première période, on a su maîtriser les débats. On s’est d’ailleurs procurés deux belles occasions, qui auraient pu nous permettre de tuer le match. Je reste tout de même satisfait du résultat et du point ramené d’Oran», a souligné le technicien tunisien Kouki. Pour sa part, Mecheri s’est dit déçu du résultat. «On voulait enchaîner avec une seconde victoire. Malheureusement, on a manqué de lucidité à l’approche de la surface. Face à de grandes équipes comme l’Entente, il faut exploiter la moindre opportunité, si on veut gagner», a-t-il mentionné. Dans les deux autres rencontres de la soirée, la JS Saoura a disposé, à domicile, de l’AS Ain M’lila par le score de 2 à 1, alors que le CA Bordj Bou Arréridj a pris le meilleur (2-0), at home, sur la formation de l’USM Bel Abbès, qui vit une grave crise financière et administrative.

Redha M.