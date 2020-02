SaÃ¯d Beghoul, expert en Ã©nergie, Ã  El Moudjahid : Â«Des pays du Golfe pourront quitter Lâ€™OpepÂ»

Les prix continuaient leur descente, touchant des plus bas depuis plus d'un an, ce qui a incité le cartel des pays exportateurs de pétrole à convoquer une réunion urgente à Vienne. Sollicité pour plus d’éclaircissements, l’expert Saïd Beghoul évoque un «scénario à ne pas écarter, les prix vont aller assez haut, au point où l’OPEP+ pourrait envisager de revoir à la baisse sa coupe pour équilibrer le marché autour de 65-70 dollars».

Quant au devenir de l’OPEP, soutient-il, «il est plutôt menacé par cette diversification de l’économie des pays du Golfe qui pourront quitter le cartel un par un, à l’exemple du Qatar». Quant à l’Algérie, il estime que quitter l’Opep ne lui sera pas fatal. Au contraire ! Entretien.

El Moudjahid : La réunion de l’Opep+ est avancée par rapport à sa date prévue, et s’est tenue en urgence suite à la propagation de coronavirus. Deux tendances s’affrontent : les partisans d’une baisse de la production, comme l’Arabie saoudite, pensent qu’en diminuant l’offre, on pourra augmenter le prix du baril et ainsi se maintenir à l’équilibre. De l'autre, ceux qui, comme la Russie, refusent d’acter une nouvelle baisse. Quel impact auront ces «affrontements» sur le marché pétrolier, au moment où ce dernier a besoin de stabilité ?

Said Beghoul : En principe, une réduction de la production de l’OPEP+ peut faire rebondir les prix vers le haut, mais l’importance du rebond et sa durée vont dépendre de combien sera cette réduction mais aussi de l’évolution du «coronavirus» qui a sévèrement limité le transport chinois (aérien, routier, ferroviaire et maritime) et donc la consommation. Au comité technique de l’OPEP+, on parle d’une réduction supplémentaire de 600.000 barils/j, ce qui porterait la coupe totale à 2,4 millions b/j, mais cela pourrait être insuffisant ou juste suffisant pour équilibrer un marché où le surplus venait d’être gonflé par une demande chinoise en net recul d’environ 2 à 3 millions b/j, selon certaines sources. Croyant en le caractère temporaire du coronavirus et sa maîtrise par Pékin, dans les prochaines semaines, la Russie s’est montrée opposée à toute réduction supplémentaire et préfère le maintien de la coupe en vigueur (1,8 million b/j), voire son extension à décembre 2020. Mais aux dernières nouvelles, la Russie aurait lâché du lest et rejoint les rangs pour, finalement, accepter une coupe supplémentaire qui reste à fixer.

Que faudra-t-il à l’Algérie pour qu’elle ne soit pas très touchée ?

Concernant l’Algérie, elle est membre de l’OPEP et doit se conformer, malheureusement, à ses règles. Toute nouvelle réduction touchera, un tant soit peu, les volumes exportés et recettes déjà précaires. Pour qu’elle ne soit pas ou plus touchée, il faut qu’elle quitte cette organisation et rien ne l’empêcherait de profiter d’un bon prix du baril si les autres membres du cartel arriveraient à l’imposer. C’est le cas du Qatar, par exemple, qui a deux fois plus de réserves que l’Algérie et qui vend son pétrole au prix du marché et le volume qu’il veut.

Pour certains experts, le marché a besoin d'être rassuré avant de repartir (à la hausse) et cela implique non seulement une prolongation des coupures volontaires de la production, mais également des coupures supplémentaires au-delà du mois de mars. Etes-vous de cet avis ?

Oui, parfois le marché temporise avant de réagir et s’installer dans la durée, dans un sens ou dans l’autre. S’il y aura une réduction supplémentaire de la production, les prix peuvent ne pas trop grimper car le marché va aussi rester à l’écoute des hôpitaux chinois. S’il y aura des signes que la propagation du coronavirus est en train d’être maîtrisée, bien sûr que les prix vont commencer à grimper du fait de la reprise progressive de la demande chinoise. En revanche, si la propagation du coronavirus s’élargit, la demande chinoise va encore baisser pour gonfler le surplus sur le marché, et là, la présumée coupe de 600.000 b/j ne serait pas suffisante. Il faut néanmoins signaler que depuis l’avènement du coronavirus, les Chinois n’ont ménagé aucun effort pour l’isoler et maîtriser la situation. Peut-être même, un scénario à ne pas écarter, les prix vont aller assez haut, au point où l’OPEP+ pourrait envisager de revoir à la baisse sa coupe pour équilibrer le marché autour de 65-70 dollars, un prix qui semble arranger les Saoudiens, très influents au sein de l’OPEP.

Une étude, publiée jeudi 6 février par le Fonds monétaire international (FMI), relayée par différents médias, avertit que les pays arabes du Golfe, dépendant du pétrole, vont devoir engager des réformes profondes, sous peine de voir leurs richesses s'épuiser d'ici 15 ans. Dans son rapport, le FMI précise qu’ «avec la situation budgétaire actuelle, la richesse de la région pourrait s'épuiser d'ici 2034». Un autre coup dur pour l’Opep ?

Je ne le pense pas. Les pays pétroliers du Moyen-Orient, du moins ceux faisant partie du Conseil de coopération du Golfe (CCG : Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) contrôlent 30% des réserves mondiales de pétrole, 22% de la production mondiale et 21% des réserves de gaz. Au rythme actuel de leur production, la durée de vie de leur pétrole est de 62 ans. Je ne vois pas d’où le FMI a pu tirer ses chiffres. Et cette durée de vie pourrait être plus longue, du fait que ces pays ont déployé beaucoup d’efforts dans le passage à une économie hors hydrocarbures. Ce défi de la diversification de l’économie a permis, par exemple, aux Émirats arabes unis de ramener la part des hydrocarbures dans les recettes totales des exportations à seulement 20%, contre une moyenne de 70 à 90% dans les autres Etats pétroliers du Golfe et ce, malgré que les Emirats arabes unis disposent d’une manne de réserves prouvées avoisinant une centaine de milliards de barils de pétrole et 6.000 milliards de mètres cubes de gaz.

L’autre exemple est celui du sultanat d’Oman qui a su inverser la tendance en passant des recettes d’exportation contrôlées à 90% par les hydrocarbures en 1990 à 60% aujourd’hui, tout comme l’exemple de l’Arabie saoudite dont le plan «vision 2030» promet d’investir jusqu’à 2.000 milliards de dollars d’ici à 2030 dans la diversification de l’économie du royaume, pour ne citer que ces pays. Il faut plutôt remarquer qu’il est assez curieux qu’au sein de l’OPEP, les efforts de sortie de la dépendance des hydrocarbures par la diversification de l’économie sont nettement plus engagés dans les pays dont la durée de vie des réserves avoisine le siècle que dans les pays où les réserves s’épuiseront dans dix à vingt ans. Quant au devenir de l’OPEP, il est plutôt menacé par cette diversification de l’économie des pays du Golfe qui pourront quitter le cartel un par un, à l’exemple du Qatar. C’est une question de temps, surtout si les futures restrictions de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) concernant le commerce des hydrocarbures obligeraient les pays producteurs de l’Organisation à choisir entre l’OPEP ou l’OMC et pas les deux.

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene