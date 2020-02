Dix pays rejoignent le Conseil de paix et de sÃ©curitÃ©

Ainsi, l’Égypte a été élue pour l’Afrique du Nord et occupera avec l’Algérie, déjà membre, les deux sièges consacrés à cette région.

L’Éthiopie et Djibouti ont été élus pour l’Afrique de l’Est et siègeront au Conseil au côté du Kenya pour cette région. Le CPS accueillera également deux autres membres, le Malawi et le Mozambique, qui représenteront l’Afrique australe, avec le Lesotho déjà élu pour un mandat de trois ans. Le Bénin, le Ghana et le Sénégal prennent place au CPS pour représenter l’Afrique de l’Ouest, avec le Nigeria déjà membre. Le vote de vendredi a enregistré la sortie du Maroc du CPS.

Les résultats de cette élection, tenue par le Conseil exécutif de l’Union africaine, seront entérinés par le sommet de l’UA, prévus dimanche et lundi à Addis-Abeba. Composé de 15 membres bénéficiant de droits de vote égaux, le CPS est l’organe décisionnel permanent de l’Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.

Il constitue également le pilier central de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), qui est le cadre de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Pour la continuité, cinq membres sont élus pour un mandat de trois ans et dix membres pour un mandat de deux ans.