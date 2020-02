Sommet du CPS DE Lâ€™UA : Juguler les crises au Sahel et en Libye

Le sommet réunira 15 chefs d’États membres du CPS, le Premier ministre libyen, Faiz Essaraj, le SG de l’ONU et le président du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, le président congolais, Sassou Ngessou. Des chefs d’État africains sont attendus à ce sommet, pour discuter, notamment, de la crise au Sahel entremêlée à celle de la Libye, dont le Burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, président du G5 Sahel et du processus de Nouakchott, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le Nigérien Issoufou Mahamadou, président de la CÉDÉAO, et le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

En définitif, le sommet a pour objectif «de sécuriser une démarche africaine adaptée qui aidera à fixer le cessez-le-feu, le respect de l’embargo sur les armes et la cessation des interférences en Libye», a indiqué, jeudi, le chef du CPS, l’Algérien Smaïl Chergui, dans un entretien à l’APS. Au menu de ce sommet extraordinaire, figure l’examen des conclusions de la réunion du Comité de haut niveau sur la Libye à Brazzaville, celles du Congrès de Berlin, ainsi que les acquis de la réunion des pays frontaliers de la Libye, qui s’est tenue le 23 janvier à Alger. Il s’agit, notamment de déterminer les mesures opérationnelles pour rendre le comité de haut niveau sur la Libye plus proactif, et de définir la contribution de l’Afrique à la cessation effective des hostilités.

Au titre des contributions au processus de règlement de cette crise, l’UA va proposer une mission conjointe d’observateurs avec l’ONU, pour surveiller le respect du cessez-le-feu, après que les deux camps rivaux ont accepté de négocier une trêve durable. Le déploiement des observateurs militaires et civiles sur le terrain est envisagé juste après la signature de la cessation des hostilités entre les deux belligérants libyens, a confié à l’APS, une source proche de la réunion. La proposition intervient au lendemain des pourparlers de Genève entre le gouvernement d’Union nationale et l’Armée nationale libyenne qui tous deux ont accepté le principe de transformer la «trêve» en un «cessez-le-feu durable». Les conditions de cet accord ne sont pas encore établies. L’Afrique, qui veut se ressaisir du dossier libyen après en être exclue pendant des années, s’est vu confier, par la conférence de Berlin, la mission d’organiser une conférence de réconciliation nationale en Libye. C’est dans le même sillage que l’Afrique du Sud, qui succède à l’Égypte à la tête de l’Organisation panafricaine, a fait de la crise libyenne l’un des dossiers prioritaires de sa présidence. Le CPS mettra à profit ce sommet, pour appeler, par ailleurs, à un sursaut au Sahel, où la menace s’étend et guette aujourd’hui l’ensemble des pays côtiers comme le Bénin, le Ghana, le Togo et la Cote d’Ivoire.

Le rôle moteur de l’Algérie, reconnu

Le commissaire Chergui plante, à la veille du sommet, un «décor sombre» de la situation au Sahel : arrivée massive des terroristes de «Daech» dans la région, prolifération des armes, évolution des modus operandi des attaques terroristes, porosité des frontières et manipulation des violences intercommunautaires par des groupes terroristes. Autant de défis que la communauté internationale devrait «adresser dans les mêmes termes et avec les mêmes moyens» que les autres défis globaux, soutient-il. Jusqu’ici, la réponse à la crise au Sahel demeure insuffisante, alors que les contributions financières promises à la force conjointe G5 Sahel ne sont pas entièrement encaissées. Le sommet devait aussi aborder l’épineux dossier malien, à la lumière des derniers développements positifs dans la mise en œuvre de l’accord d’Alger. Le CPS sera informé de l’état de la relance de la mise en œuvre de cet accord et des avancées enregistrées, ces dernières semaines, en particulier avec la tenue de la 4e réunion ministérielle du Comité de suivi de l’accord (CSA) et le redéploiement des forces maliennes recomposées au nord du pays. Ce redéploiement, acté par la dernière session du CSA, présidé par l’Algérie, est perçu comme une affirmation forte de l’autorité de l’État malien sur le territoire, notamment sur Kidal, ville symbole, qui lui a échappé de longue date. Au Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine, il est reconnu le rôle moteur de l’Algérie dans la relance de ce processus et où l’on se félicite de la volonté du Président Abdelmadjid Tebboune de faire de la stabilisation du Sahel, la priorité de la politique extérieure de l’Algérie.