33e Sommet de lâ€™Union Africaine : Pour une Afrique sans conflits

Cette réunion, de deux jours et qui se tient sous le thème de l'UA de l'année 2020, «Faire taire les armes : créer des conditions propices au développement de l'Afrique», était l'occasion pour les diplomates d'aborder ce projet phare de l'Agenda 2063 de l'Afrique qui vise à «réaliser une Afrique sans conflit, à prévenir le génocide, à faire de la paix une réalité pour tous et à débarrasser le continent des guerres, des conflits civils, de la violence sexiste et des conflits violents».

«La réunion à laquelle ont assisté les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UA, les dirigeants de la Commission de l'UA et des organes de l'UA, le corps diplomatique, les représentants des organisations partenaires et les invités a été très solennelle, car les principaux orateurs, conformément au thème, ont prononcé de puissantes déclarations condamnant et dénonçant fermement l'effet dévastateur de la guerre sur le développement socio-économique du continent, entre autres», a indiqué l'UA, dans un communiqué. Les participants ont souligné «la nécessité d'accélérer l'action pour faire taire les armes en vue de mobiliser toutes les parties prenantes pour prioriser les efforts de paix et de développement socio-économique efficace sur le continent». Les intervenants ont évoqué, lors de la réunion, les facteurs qui conduisent les populations à des conflits violents, notamment «la pauvreté, les injustices historiques, les inégalités, le chômage, le changement climatique, les flux financiers illégaux et la corruption, la mauvaise gouvernance et les différends postélectoraux conduisant à l'instabilité politique», et ont rappelé aux délégués «le rêve panafricain et la détermination à faire taire les armes à feu en 2020, comme le prévoit l'Agenda 2063 pour l'Afrique».

La paix avant tout, insiste Faki

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, dans son discours, a préparé le terrain pour les ambitions de 2020, en déclarant : «Je voudrais espérer qu'au cours de cette année, et plus que par le passé, vos efforts inlassables pour construire une Afrique sur des bases économiques et politiques solides se poursuivront avec détermination, toujours nourris de l'esprit du panafricanisme.» Sur la question de la paix et de la sécurité en Afrique, M. Mahamat a déclaré que «les efforts pour maintenir la paix sur le continent sont étouffés par des menaces et des défis sécuritaires, tels que la menace terroriste».

«Le terrorisme et l'extrémisme conduisant à des attaques mortelles répétées qui mettent la vie des citoyens africains en danger, provoquant le déplacement forcé de personnes et de jeunes risquant leur vie en Méditerranée à la recherche de pâturages plus verts à l'étranger. D'où la nécessité de renforcer l'engagement de l'UA à mettre en œuvre le thème de l'année : faire taire les armes.» À cet effet, il a exhorté les États membres à réfléchir à l'importante question du maintien de la paix, entre autres questions connexes. Sur la question des droits de l'homme, M. Mahamat a félicité les efforts de la République du Tchad qui travaille avec la Commission de l'UA pour la mise en œuvre effective des décisions des Chambres africaines extraordinaires, dans le cadre du procès de l'ancien président Hussein Habré. Il a indiqué que des mesures ont été prises, avec la signature de l'accord de siège et la mise à disposition d'un bâtiment pour accueillir le secrétariat destiné à mettre en œuvre le Fonds d'indemnisation au profit des victimes.

Sur les questions humanitaires et sanitaires, M. Mahamat a souligné les nouvelles menaces posées par le virus Ebola qui fait des ravages dans la région des Grands Lacs et la prévalence inquiétante du coronavirus, qui nécessite l'attention soutenue de nos institutions de santé publique, parallèlement aux efforts du Centre africain de lutte contre les maladies de l'UA (CDC Afrique). Il a déclaré que la Commission de l'UA, en collaboration avec les États membres, a lancé plusieurs actions visant à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique. Il a félicité la République du Rwanda pour son soutien aux mesures de rapatriement des migrants de Libye et à l'accueil de certains d'entre eux sur son territoire. Il a également exprimé sa gratitude pour l’action entreprise par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Les résultats de la réunion du Conseil exécutif seront présentés à la 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement.

R. I.