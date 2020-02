GRAND ANGLE : Objectif permanent

Ce premier rendez-vous de l’année intervient dans un contexte complexifié par la situation sécuritaire qui prévaut dans nombre de pays du continent.

Les conflits qui le secouent, notamment en Libye, et l’insécurité qui règne dans la région du Sahel hypothèquent tous les efforts déployés pour transformer l’Afrique en un continent développé et prospère. Le thème retenu pour cette 33e assemblée est du reste révélateur de cette volonté africaine de se débarrasser de cette malédiction qu’elle traîne depuis que les pays africains ont, dans leur majorité, recouvré leur souveraineté nationale. Aujourd’hui, l’urgence absolue est de « faire taire les armes» afin de « créer des conditions propices au développement de l’Afrique».

Car —et les dirigeants africains en sont conscients— ce développement souhaité ne peut se réaliser tant que les armes continueront à se faire entendre. Certes, est-il utile de le rappeler, cet objectif n’est pas nouveau. Lors des célébrations du cinquantenaire de l'Union africaine, il y a sept ans, les dirigeants du continent avaient promis de « mettre un terme à toutes les guerres en Afrique d'ici à 2020». Un objectif qu’ils n’ont pu atteindre, mais qui demeure d’actualité, tant ces dernières années, la situation s’est aggravée. A leur décharge, les dirigeants africains ne sont pas totalement responsables de la poursuite des conflits et guerres.

Les interférences étrangères compliquent la recherche d’une solution pacifique. L’exemple de la Libye est assez édifiant. Pour le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki, l'objectif manqué de 2020 révélait « la complexité de la problématique sécuritaire en Afrique». Mais cela n’empêche pas l’UA de vouloir œuvrer pour la concrétisation de son objectif déclaré. Le choix du thème de cette session le démontre. Mais les dirigeants africains ont-ils vraiment d’autre choix que d’œuvrer à faire taire les armes ? Les progrès réalisés, grâce à l’implication de l’UA, dans la recherche de solutions définitives et durables, comme au Soudan et en Centrafrique, sont encourageants et ce, même si de nouvelles crises sont venues s’ajouter à celles en cours.

Ils prouvent que l’Afrique est assez mûre pour se prendre en charge et trouver les solutions appropriées à ses nombreux problèmes. Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'UA, Smaïl Chergui, avait réaffirmé, en janvier dernier, la « nécessité de conjuguer les efforts en vue de trouver de meilleures solutions possibles aux situations de conflits» en Afrique. Cette 33e session ordinaire des dirigeants africains offre une belle opportunité pour démontrer la sincérité et la volonté de transformer l’Afrique en un havre de paix et de prospérité.

Nadia K.