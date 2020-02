ContrÃ´le des produits importÃ©s : BientÃ´t des laboratoires modernes

Le communiqué couronnant les travaux de cette réunion a réitéré l’appel aux ministres concernés à l'impérative intensification du contrôle des importations des produits contrefaits, à travers la mise en place de laboratoires au niveau des tous les accès du pays, en vue de s'assurer de la qualité et de la conformité de produits importés, notamment ceux destinés à la consommation ou à l'utilisation dans le secteur de la construction. La même source précise que M. Tebboune a instruit le ministre du Commerce «d'interdire l'importation des viandes séchées». Le Président a déjà mis en exergue, précédemment, toute l’importance qu’il accorde à la question de création de laboratoires modernes au niveau de tous les accès frontaliers, qu’il s’agisse des ports ou des aéroports, en collaboration avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et en associant l'université.

La contrefaçon est un phénomène mondial en pleine expansion, dont l’impact pourrait éventuellement s’évaluer en termes de sérieux problèmes de santé publique, mais aussi en termes de préjudice à l’activité économique, d’où toute l’importance de doter notre pays de laboratoires.

Le plan d’action prévoit une série de mesures et de procédures qui concernent les perspectives de développement du commerce extérieur. Il s’agit essentiellement de l’évaluation des accords commerciaux internationaux et des relations commerciales bilatérales et multilatérales, de la rationalisation des importations, de la protection du produit national et de l’encouragement des exportations hors hydrocarbures.

Pour ce qui concerne les accords commerciaux déjà conclus ou ceux encore en discussion, le Président a déjà chargé l'Exécutif de procéder à une «évaluation rigoureuse et objective» de leurs effets sur l’économie nationale, tout en insistant sur le fait que la politique du commerce extérieur « doit faire l’objet de mécanismes de concertation sectorielle plus renforcés». Autre question, à laquelle le chef de l’État accorde une grande importance, celle relative à la rationalisation des importations. Le Président soutient que «l'importation doit être un complément à l'économie nationale, et non une alternative».

Le chef de l’État a recommandé au gouvernement l'interdiction d'importer les produits susceptibles d’être fabriqués localement, tout en continuant à garantir le fonctionnement des entreprises et les besoins essentiels des consommateurs. Cette décision d'interdire l’importation des produits fabriqués localement s’inscrit dans le cadre de la protection et de la promotion du produit national.

Le gouvernement compte poursuivre les mesures de sauvegarde et de promotion du produit national répondant aux normes internationales de qualité et à des prix compétitifs. Il est prévu également de mettre en place, le plus tôt possible, un guide statistique des produits nationaux.

Des instructions fermes ont été données, pour que la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures puisse être mise en œuvre, en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés.

Soraya Guemmouri