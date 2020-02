Code du commerce : Des experts mettent en relief la nÃ©cessitÃ© de la rÃ©vision

Dans une allocution lue en son nom par le ministre-conseiller à la communication et porte-parole officiel à la présidence, Belaïd Mohand Oussaid, à l’ouverture d’un séminaire international des avocats sur la protection juridique et judiciaire de l’investissement, le chef de l’État a annoncé la révision prochaine du code du commerce.

Parmi les objectifs, il est question, notamment, souligne M. Tebboune, de «simplifier la création des entreprises et introduire un système de prévention pour sauver les entreprises en difficulté». Dans un communiqué rendu public récemment, le FCE a sollicité «les pouvoirs publics et les opérateurs économiques pour trouver des solutions appropriées urgentes et engager une réflexion globale sur la situation des entreprises en difficulté».

Le contenu de l’allocution du président de la République démontre une forte volonté de ne ménager aucun effort pour redresser la situation des entreprises, par «le traitement positif des attentes des opérateurs économiques respectueux des lois de la République et recherchant le gain qui n’impacte pas sur l’intérêt national».

Le Président évoque aussi l’efficience de recourir à la mise en place d’un système préventif pour secourir les entités économiques en difficulté, qui sera introduit en bonne place dans la prochaine mouture du Code du commerce. Sollicités à ce sujet, des experts mettent en relief l’importance du prochain Code du commerce et de tenir compte de l’amélioration du climat des affaires en Algérie.

«Revoir le contenu du Code du commerce souligne en premier lieu l’exigence de voir celui-ci reposer sur le triptyque traçabilitéresponsabilité-redevabilité», indique M. Mohammed Kheddam, expert en responsabilité sociétale des organisations. Il estime que le pays gagnerait à se doter d’un nouveau code qui sera élaboré dans «un esprit cohérent, prenant en considération les aspects liés à la fiscalité, à la concurrence, ainsi que les facilitations attribuées aux opérateurs économiques et aux investisseurs».

Il préconise, en outre, d’y inclure des dispositions définissant dans les détails les responsabilités des entreprises, notamment en cas de faillite. De même, il plaide pour des «mesures de sauvetage envisagées dans l’esprit d’une bonne gouvernance».

Il juge aussi nécessaire que les concepteurs du projet s’intéressent aux principes fondamentaux de la normalisation en tant qu’élément d’appui à la mise en œuvre des système de management, de la responsabilité sociétale et de la lutte anti-corruption, en vue d’ une meilleure maîtrise des processus de production et d'échange, et du développement de l'exportation.

De son côté, l’expert en économie, Farid Benyahia, insiste sur la nécessité d’élaborer un Code du commerce qui servira de référent pour l’émergence d’ une nouvelle culture managériale, «complètement libéré, dit-il, des mentalités rétrogrades et surtout de l’emprise de l’Administration dans la gestion des affaires économiques». Il recommande, à cet effet, que le projet de révision se fasse sur la base d’un audit réel traitant des textes d’application et autres circulaires au contenu souvent contradictoire, en vue d’aboutir à une législation plus cohérente et plus à même d’attirer l’investissement

