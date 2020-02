Le SNPSP rÃ©agit Ã  la RÃ©alisation dâ€™un hÃ´pital anticancÃ©reux Ã  Djelfa : Â«Une rÃ©ponse Ã  une demande pressante de la populationÂ»

«C'est un projet qui trouve tout son sens, car il répond à une demande pressante de la population dans cette wilaya et dans d'autres wilayas avoisinantes», a-t-il soutenu dans une déclaration à El Moudjahid.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, jeudi, lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le ministre de la Santé d'entamer les études nécessaires pour l'inscription d'un projet de réalisation d'un Centre hospitalier anti-cancer au niveau de la wilaya de Djelfa. L'entame des travaux devrait intervenir avant la fin de l'année en cours.

Pour le Dr Merabet, «c'est un des axes qui structurent la prise en charge des malades cancéreux et la mise en place de structures hospitalières adaptées aux besoins de santé», même si, dit-il, cela reste insuffisant. «Il faudrait repenser tout le système et l'adapter à la réalité du terrain, à la carte démographique et, surtout, aux mutations de la situation sanitaire dans notre pays», recommande-t-il. Dans ce sens, il souligne que «l'organisation en régions de l'offre de soins est une bonne issue, afin d’assurer un maillage efficient en terme de couverture sanitaire et une garantie à l'accès aux soins pour tous». Ce maillage réside, essentiellement, en le redéploiement des structures publiques et privées. «Il doit s'articuler de manière complémentaire pour assurer à chaque citoyen son droit de bénéficier d'une prise en charge sanitaire hiérarchisée, à travers des structures légères de proximité, des hôpitaux généraux ou spécialisés et des centres hospitalo-universitaires où sont prodigués les soins de haut niveau, en plus de la formation et de la recherche scientifique dans le domaine médical», soutient-il. Le management et le financement étant des axes fondamentaux de la réussite de tout système de santé, «une réflexion profonde doit être engagée sur les réformes à entreprendre à ce niveau», préconise le président du SNPSP.

Neila B.