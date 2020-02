Lutte contre le cancer : Un engagement sans faille

M. Benbouzid a, dans ce contexte, indiqué que l’année 2020 constituera une année charnière pour la clôture du plan cancer 2015/2019, avec l’évaluation du degré de réalisation et l’ impact sur la qualité de la prise en charge, ce sera également, l’occasion de tracer les perspectives pour consolider les actions à entreprendre dans le plan cancer (2021/2025).

M. Benbouzid a souligné l’intérêt particulier accordé au cancer qui, constitue un lourd fardeau. «La stratégie de lutte contre le cancer constitue une priorité absolue», a-t-il noté, ajoutant que «la politique tracée réitérée au dernier Conseil des ministres s’articule sur trois principes fondamentaux, notamment le renforcement de la prévention et du dépistage.

Il s’agit, également, de l’amélioration du parcours des soins et du développement de l’efficacité des méthodes thérapeutiques où les soins palliatifs trouveront une place significative.

Le ministre a, notamment mis en exergue les efforts consentis par l’Etat pour assurer la prise en charge des malades. M. Benbouzid notera l’amélioration de l’offre en oncologie médicale qui se traduit, a-t-il dit, par l’existence de 41 services, dont 77 unités fonctionnelles couvrant les 48 wilayas.

Pour ce qui est de l’amélioration de l’offre en radiothérapie, «ceci se traduit par l’existence de 50 accélérateurs linéaires fonctionnels, dont 12 au niveau du secteur privé, contre seulement 7 accélérateurs en 2013».

Il a également évoqué la problématique récurrente des délais tardifs pour la radiothérapie qui, selon lui, n’est pas totalement résolue pour le cancer du sein et la prostate. «C’est dû à la fréquence particulièrement élevée de ces deux localisations mais aussi à l’exploitation encore incomplète des nouveau centres anti-cancer de Tizi-Ouzou, Béchar Adrar et El Oued», a expliqué M. Benbouzid, avant de poursuivre que ces centres seront très prochainement mis en activité et réduiront sans doute les délais d’attentes.

Abordant la disponibilité des médicaments destinés aux traitements des cancers, le ministre a indiqué que plus de 60 milliards de dinars ont été mobilisés en 2018, pour l’acquisition des médicaments des classes de la cancérologie et de l’hématologie, soit deux fois plus par rapport à l’année 2015.

Concernant l’introduction de certains médicaments innovants, il dira que la situation économique ne permet pas l’introduction de toutes les molécules innovantes et de l’immunothérapie dont les prix sont hors de portée même dans les pays développés et l’efficacité pour certaines localisation cancéreuses n’est pas dûment établie.

M. Benbouzid a saisi l’occasion pour présenter les données épidémiologiques du cancer en Algérie qui s’inscrivent dans la tendance évolutive mondiale. D’après les projections, le nombre annuel des cancers enregistrés atteindra 49.000 cas en 2020 et 61.000 cas en 2025. Les 43.620 nouveaux cas enregistrés entre 2017 et 2018 représentent un taux d’incidence de 112 cas pour 100.000 habitants

Au niveau national, les trois premières localisations sont chez l’homme le cancer colorectal, le poumon et la prostate. Chez la femme, le cancer du sein occupe la première place suivi du colo-rectum, de la thyroïde et du col de l’utérus.

La forte augmentation de l’incidence que l’on prévoit est principalement due au vieillissement de la population, à l’exposition plus intense aux facteurs de risque et à l’amélioration des moyens de diagnostic.

M. Aissa Belakhdar conseiller du président de la République chargé de la société civile a indiqué que M. Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions fermes pour réunir les conditions nécessaires visant à assurer une meilleure prise en charge des malades, en général et du dossier cancer en particulier.

Il a mis enfin l’accent sur le rôle efficient des organisations de la société civile. Pour sa part, le président de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie, le Pr Adda Bounedjar est revenu sur les délais d’attente en radiothérapie qui peuvent aller jusqu’à 8 à 9 mois, précisant que cette situation est due à une mauvaise répartition des accélérateurs, bien que leur nombre soit suffisant selon les normes internationales.

Le Pr Bounedjar a fait part de l’existence des prés de 30 médicament innovants enregistrés en Algérie depuis 2019 et qui ne sont pas encore commercialisés, notamment la thérapie ciblée, l’immunothérapie de 3e génération et l’hormonothérapie. Concernant l’introduction de ces médicaments, il dira que la priorité est d’établir les protocoles thérapeutiques nationaux ou les référents pour la prise en charge des cancers les plus prévalents. «Ce qui permettra de donner le bon traitement au bon patient au bon moment», a-t-il précisé.

Kamélia Hadjib