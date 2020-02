USM Alger - CS Constantine : Le Chabab corrige les Rouge et Noir

Les camarades de Benayada se sont imposés par le score sans appel de 1 à 3, à l'issue d'une rencontre assez plaisante. Face à une jeune formation algéroise, sous pression et assez mal organisée sur le terrain, les Constantinois ont su faire preuve de beaucoup de maîtrise et de concentration, pour s'imposer dans ce match, qui pour rappel s'est déroulé à huis clos.

Cette confrontation au sommet a démarré sur des chapeaux de roue. D'entrée, les visiteurs lancent les hostilités par l'intermédiaire du virevoltant Aouadj. Ce dernier échoue de très peu face à Zemmamouche, contraint de quitter sa ligne de but pour aller empêcher l'attaquant du CSC d'ouvrir la marque (2'). Les poulains du coach Dziri ont par la suite repris les choses en main, repoussant carrément les visiteurs dans leurs tranchées. En prenant l'initiative du jeu à leur compte, les camarades de Koudri se sont montrés très dangereux. Multipliant les assauts sur le camp adverse, les Rouge et Noir ont raté plusieurs occasions de scorer.

Il faut dire que les Yaiche, Mahious et autres Zouari ont vraiment manqué d'efficacité face à Rahmani. De leur côté, les Constantinois, qui ont évolué avec un schéma tactique de prudence (5-4-1), avec un bloc équipe relativement bas, ont surtout favorisé le jeu de contre pour tenter de surprendre les Algérois. Néanmoins, les occasions les plus nettes étaient en faveur des locaux. Juste avant la pause, Mahious s'illustre une fois de plus, mais ne parvient pas à cadrer. En plein surface, l'attaquant de l'USMA contrôle le cuir de la poitrine, avant d'éliminer un défenseur d'un superbe crochet. Cependant, sa balle est passée près de la transversale. A noter que l'arbitre de la rencontre, M. Ghorbal a privé les coéquipiers de Koudri d'un penalty flagrant au quart d'heure de jeu, suite à une faute sur Zouari dans la surface.

A l'image de sa précédente, la seconde période à débuté très fort. 49', Belkacemi donne l'avantage au Chabab de Constantine. Suite à un contre rapide très bien conduit par Aouadj, Belkacemi, d'une belle tête plongeante parvient à tromper Zemmamouche, qui n'a pu qu'effleurer la balle. Pris de vitesse, les joueurs de Dziri ont tenté de se ressaisir. 54', Zouari d'un puissant tir manque de peu le cadre. Les Usmistes poussent de plus belle et s'exposent à chaque fois aux contres des visiteurs. 57', la balle d'Amokrane a failli faire mouche. Les locaux ne désespèrent pas et poursuivent leurs assauts. Néanmoins, confondant vitesse et précipitation, leurs efforts demeurent vains. 85', l'arbitre de la partie accorde un penalty aux Rouge et Noir, suite à une faute sur Mahious. L'attaquant de l'USMA se fait justice lui-même et remet les pendules à l'heure. Ne se contentant visiblement pas du point du nul, les coéquipiers de Koudri prennent de plus en plus de risques pour prendre l'avantage. Ils se font surprendre, une fois de plus, à la toute dernière minute de jeu. Belkacemi, encore sur un contre, signe son doublée du jour. Dans les arrêts de jeu, El Harrachi, qui avait remplacé Aouadj, scelle le sort de cette rencontre, en inscrivant un troisième but pour le CSC. Une belle victoire pour le Chabab de Constantine, qui pointe désormais aux pieds du podium.

Redha M.