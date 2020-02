Ligue 1 (17e journÃ©e) : Le NAsria sâ€™effondre

Les locaux ont tenté de surprendre l’adversaire dès les premières minutes, mais la tactique de Samir Zaoui a porté ses fruits en poussant l’adversaire à la faute et jouer les contres. Le NAHD a confondu vitesse et précipitation, ce qui a produit beaucoup de déchets dans le jeu avec d’énormes difficultés à franchir la ligne des 30 mètres du camp adverse, contrairement à l’ASO qui cherchait la profondeur. Les efforts des visiteurs ont fini par payer à la 38’, suite à une belle action de jeu collectif, Boulaouidat inscrit le premier but de la rencontre et annonce la couleur de l’ambition des Rouge et Blanc pour ce déplacement à Alger.

Les locaux ont tout fait pour revenir au score avant la pause citron, avec des actions dangereuses signées Nadjib Berabeh et Lyès Doucène à la toute dernière minute du temps réglementaire, mais sans aucun risque pour les joueurs de l’ASO qui ont bien géré le match sur le plan psychologique.

De retour des vestiaires, les joueurs du NAHD ont essayé coûte que coûte de revenir au score, au point de négliger le repli défensif et l’occupation des espaces, ce qui a permis à la jeune pépite de l’ASO, Bengrina, d’ajouter le second but à la 47’ sur un tir croisé placé au petit filet. Ce deuxième but a irrité les supporters du Nasria, ce qui a permis aux visiteurs de négocier la dernière demi-heure du match avec beaucoup de tranquillité, avec un troisième but de Hellal à la 89’.

Rencontré à l’issue du match, le technicien Samir Zaoui a félicité ses joueurs pour la rigueur tactique et l’application de ses consignes à la lettre.

«Nous avons fait un grand match face à une bonne équipe du NAHD. Nous sommes venus à Alger pour remporter les trois points, notamment après le revers à domicile face au NCM, il nous fallait cette victoire afin de préparer le reste des matchs avec un moral au beau fixe». Pour sa part, le nouveau driver du NAHD, Azzedine Ait Djoudi, a fait savoir que la programmation de ce match à cette date a énormément affecté les joueurs sur le plan physique. «Nous avons fait face à la JSK en déplacement le mercredi à 18h45 et ce match n’aurait pas dû avoir lieu ce samedi à 15h. Nous avons eu moins de 72 heures de récupération, ce qui nous a pénalisés. Cela dit, la défaite est une défaite, je reconnais que mes joueurs ont commis des fautes primaires qui nous ont été fatales. Je crois aux compétences de ce groupe et nous allons continuer à travailler pour remonter la pente».

Kader Bentounès