Dans la LUCARNE : Jouer sur plusieurs tableaux

Le football est une discipline qui exige beaucoup d'efforts et de sacrifices qui font partie des conditions de la réussite. Outre la présence d'un très bon préparateur physique, mais aussi avoir un effectif bien étoffé qui peut permettre de tenir durant tout l'exercice de l'année considérée. Car tout le monde sait la débauche d’énergie de jouer 30 à 38 matches pour ne pas dire plus lorsqu'on ajoute la coupe d'Algérie, mais aussi d'autres compétitions africaines ou arabes.

Tout est fonction des moyens qu'un club peut mobiliser dans le but de mettre tous les atouts de son côté. Si ces conditions ne sont pas réunies, il devient difficile d'atteindre l'objectif tracé initialement. Notre championnat arrive à bénéficier de plusieurs places aussi bien en Ligue des champions d'Afrique, la Coupe de la CAF que la Coupe arabe des clubs champions. Un panel qui exigera, pour les clubs algériens engagés, plus de force d'organisation et surtout des moyens et plus particulièrement financiers. Pour ceux qui sont qualifiés à des compétitions africaines, ils doivent savoir, dès le départ, privilégier et arrêter les objectifs.

Est-ce qu'on veut jouer sur plusieurs tableaux et seulement choisir un objectif pour lequel, il faudra mettre le paquet. A priori, l'une des raisons qui avaient un peu précipité le naufrage de nos clubs demeure le fait qu'ils ont voulu jouer sur tous les tableaux préjugeant un peu faussement de leurs forces et faiblesses. Ils ont pensé, peut-être, qu'ils avaient les moyens nécessaires pour déjouer tous les pronostics et surtout relever tous les défis. Pour cela, certains d'entre-eux ont laissé les matches du championnat national de Ligue 1 s'accumuler dangereusement. Ce qui par la suite ne leur a pas permis de maintenir leur fraîcheur physique pour les grands rendez-vous, notamment pour ceux de la Ligue des champions d'Afrique.

On a vu comment l'USM Alger est en train de le vérifier à ses dépens. Sa dernière défaite en championnat national contre l'ESS (3 à 1), son nul (2 à 2), au 20-Août contre Pétro Atlético (Angola), le montre bien. L'équipe ne peut pas tenir un résultat. Outre cela, elle n'a pas les joueurs pour rester compétitive et ce quelles que soient les absences de certains titulaires. Le coach Dziri ne cesse de le crier sur tous les toits en affirmant que son équipe est soumise à un véritable marathon, mais en vain. Là, il s'agit d'une expérience qui vous permet de ne pas refaire certains choix. C'est le cas de tous les clubs qui jouent plusieurs compétitions à la fois.

Hamid Gharbi