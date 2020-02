Raja-MCA : lâ€™exploit est possible

Le MCA, qui vit une période pour le moins très difficile surtout après avoir été éliminé en coupe d’Algérie aux tirs au but devant le WAB (Championnat national Amateur), tentera aujourd’hui, en soirée, à Casablanca, de dépasser avec brio l’écueil marocain du Raja.

Il y a quelques semaines, au stade Mustapha Tchaker, le MCA s’était fait battre sur le score de 2 à 1, alors qu’il avait ouvert le score par Frioui. Il faut préciser que l’expulsion du joueur Harag et le penalty accordé, suite à la technique du VAR, ont précipité en quelque sorte le naufrage mouloudéen du fait que les Vert et Rouge avaient de grandes chances de sortir victorieux. Toujours est-il, selon les déclarations des joueurs à travers la presse nationale, il ressort qu’ils sont très motivés pour tenter de «renverser la table» sur une équipe marocaine qui demeure très compétitive et solide dans tous ses compartiments. Il est clair que le MCA, qui vient de renforcer son staff technique avec l’arrivée de Nabil Neghiz comme entraîneur, aidé par Lafri et Babouche, va faire en sorte de bien préparer le groupe sur le plan psychologique. Tout le monde s’accorde à dire que le problème principal du MCA est d’abord d’ordre organisationnel. Si Neghiz entamera son travail ce lundi, les nouveaux dirigeants sont à la recherche d’un manager sportif de haut niveau. C’est du moins ce qui est en train de circuler au sein du club. Ceci dit, la tâche du MCA ne sera pas aisée face à une équipe qualifiée en Ligue des champions d’Afrique où elle a prouvé qu’elle est prête. Malgré la force de leur adversaire, les Algériens ne jurent que par la victoire et surtout la qualification. C’est tout le mal qu’on leur souhaite !

Hamid G.