Blocage de trois communes Ã  Tipasa : Des mesures pour mettre fin Ã  la situation

«Les services de la wilaya vont prendre toutes les mesures légales nécessaires pour mettre fin à la situation de blocage enregistrée au niveau de certaines collectivités», a soutenu le wali Hadj Moussa Amar, désigné à la tête de la wilaya de Tipasa, dans le cadre du mouvement partiel effectué, dernièrement, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Il a signalé la désignation, à cet effet, d’un «administrateur doté de toutes les prérogatives lui permettant de gérer les affaires courantes de la commune, en sa qualité de service public en relation directe et permanente avec le citoyen», a-t-il expliqué.

Il s’agit en l’occurrence, de trois communes : Hadjout, Douaouda et Hattatba, dont la situation de blocage, enregistrée depuis 2017, a «eu un impact négatif sur la gestion des affaires des citoyens», a ajouté, le même responsable, «dont particulièrement concernant la dynamique de développement et la gestion des déchets, parallèlement à une situation de blocage dans la restauration et le transport scolaires, entre autres», est-il déploré.

«Nous prendrons les mesures légales dictées par la loi, si les membres de toute assemblée communale refusent de coordonner leurs actions, impactant la bonne marche des affaires courantes des citoyens, en refusant de dialoguer entre eux, loin de toute considération personnelle», a, encore, averti le wali de Tipasa.

Il a particulièrement insisté, en sa qualité de chef de l’exécutif de la wilaya, sur «l’impératif de rapprochement des points de vue, et de l’aplanissement des conflits entre les élus, de façon à assurer la bonne marche des affaires de leurs communes, du fait qu’ils sont les mieux placés pour connaître les préoccupations et problèmes de leurs collectivités», a-t-il estimé.

Dans le même sillage, le wali Hadj Moussa Amar a fait part de «prémices» d’un déblocage de la situation au niveau de l’assemblée communale de Hadjout, depuis 2018, a-t-il dit, signalant avoir dernièrement reçu une correspondance des membres de cette assemblée l’informant de leur «disponibilité», à «travailler de nouveau ensemble, loin des conflits». Une initiative «saluée» par le wali, qui a signalé des «démarches en cours» concernant le blocage au niveau de la commune de Douaouda. A noter que l’ex-wali de Tipasa, Mohamed Bouchama, avait décidé, en novembre dernier, de démettre le président de la commune de Hattatba, Mohamed Guerfi, de ses fonctions, parallèlement à la désignation d’un administrateur, après plus d’une année de blocage au niveau de cette assemblée communale, dont les membres ne sont pas arrivés, à ce jour, à un accord pour l’élection d’un nouveau président pour la commune.