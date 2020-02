JournÃ©e de lecture publique internationale des mÃ©tamorphoses dâ€™ApulÃ©e : Plusieurs groupes hÃ´tes du HCA en mars prochain

Pour marquer cette célébration, le HCA accueillera des groupes de lecture adhérant à l'appel des organisateurs en leur offrant une tribune qui leur permettra de lire des textes choisis dans les langues tamazight, arabe et français, précise la même source, ajoutant que cette activité spéciale est prévue le 26 mars prochain, simultanément à l'Agora du livre de l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG), à la librairie Média Book à Alger, à la maison de jeunes d’Ath Ouacif (Tizi-Ouzou), à la bibliothèque de lecture publique de Beni Snous (Tlemcen), avec le concours de la coopérative théâtrale Ayrad des Arts du patrimoine et au Théâtre de Madaure, à M’Daourouche en collaboration avec la direction de la Culture de Souk-Ahras.

L’événement sera également marqué par l’enregistrement vidéo des manifestations dont la diffusion est prévue pour le 27 mars à 10h en même temps que toutes les autres lectures programmées de par le monde. L’objectif de cette diffusion simultanée consiste à «favoriser le jaillissement de passerelles entre des peuples de cultures différentes, dont la préoccupation cardinale demeure le partage d'un héritage littéraire majeur». La participation du HCA à cette Journée a été recommandée lors du colloque international «Regards croisés sur Apulée», organisé à Souk Ahras en 2015 avec la participation d'un panel d’historiens et de préhistoriens algériens, américains, tunisiens, marocains et français.

Le HCA lui avait consacré un colloque international avec comme objectif d'apporter de nouveaux et précieux éclairages sur cette personnalité «hors du commun», qualifiée aussi de personnalité du patrimoine culturel national qui mérite, d'être davantage connue en Algérie qui l’a vu naître, il y a près de 2.000 ans, selon des historiens. Apulée de Madaure qui est un érudit berbère, fils de l'Algérie, est célèbre dans le monde entier. Il est étudié dans des centaines d’ouvrages historiques et présent dans de nombreuses encyclopédies, mais il demeure très peu connu en Algérie, le pays qui l'a vu naître, avait relevé des chercheurs et des historiens lors du colloque de Souk Ahras. Apulée, qui a vécu à l'époque romaine, est considéré par les historiens de la littérature comme l'auteur du tout premier roman au monde L'Ane d'or ou les Métamorphoses, un récit en 11 tomes qui suscite encore une légitime fierté chez les intellectuels algériens et

maghrébins.