Front de la justice et du dÃ©veloppement pour une rÃ©vision intÃ©grale de la Constitution

S’exprimant devant ses partisans, Abdallah Djaballah a indiqué que le «FJD s’attend à une révision totale de la Constitution, de son préambule pour lequel on a émis dix remarques jusqu’à son dernier chapitre, malgré les reproches faits à l'endroit du Comité d'experts chargé de cette question concernant son manque de diversité politique».

Le président du FJD a ainsi estimé, lors de cette rencontre organisée à la maison de jeunes Bounab Rachid, que «rien que pour le premier chapitre de la Constitution, on relève de nombreuses anomalies qui devraient être examinées.» D’un autre côté et en ce qui concerne la cause palestinienne, M. Djaballah a affirmé que la position des Etats arabes à l’égard de ce qu’on appelle «le deal du siècle» a été «bien en deçà des attentes des peuples arabes, exception faite de celle (position) de la diplomatie algérienne.»

Concernant le dialogue engagé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président du Front de la justice et du développement (FJD) a assuré que sa formation politique est pour «un dialogue souverain et global pour que les points d’entente trouvés soient appliqués à la lettre», ajoutant que «le Hirak a réalisé de nombreuses choses positives pour ce qui est de la lutte contre la corruption et l’injustice.»