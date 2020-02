OpÃ©rations de lâ€™ANP en 2019 : PrÃ¨s de 800 bombes artisanales rÃ©cupÃ©rÃ©es

Près de 800 bombes artisanales et 1.891,4 kg de matières explosives ont été récupérées par les détachements de l’ANP durant l’année 2019. Soixante autres l’ont été durant le mois de janvier dernier. Ces engins explosifs étaient destinés à des attentats. C’est l’équivalent d’une centaine de plans terroristes qui ont été mis en échec grâce à l’efficacité du travail de renseignement, notamment. Pour preuve, aucun attentat à l’explosif n’a été enregistré l’année dernière alors qu’une tentative d’attentat kamikaze avec ceinture explosive a été déjouée le mois dernier.

En effet, selon la Direction de la communication, de l’information et de l’orientation (DCIO) du ministère de la Défense nationale (MDN), plusieurs bombes et produits chimiques ont été récupérés alors que des ateliers de confection de bombes artisanales ont été localisés et détruits.

Les bombes ont été découvertes à l’intérieur des casemates pour terroristes. En 13 mois, les détachements de l’ANP ont détruit 338 casemates et 9 ateliers de fabrication d’explosifs. Ces abris pour terroristes ont été localisés grâce à l’utilisation de drones par le Commandement de l’ANP. Les caches ont été localisées en majorité dans les anciens fiefs et maquis des groupes terroristes, notamment l’ex-GIA, une organisation terroriste totalement anéantie par l’ANP. Les bombes ont été saisies à Tipasa, Ain Defla, Médéa et Boumerdès, au centre du pays, à Sidi Bel Abbès à l’Ouest et à Batna, Skikda et Jijel à l’Est. Dans une seule opération de ratissage, les éléments de l’ANP ont récupéré 20 bombes artisanales et 250 kg d'ammonitrate à Oued Z’hourà Skikda, un massif qui constituait l’un des fiefs des terroristes à l’Est du pays.

En outre, l’efficacité du travail de renseignement a permis la localisation des ateliers de confection de bombes au centre du pays, notamment à Boumerdès et Tipasa. Les engins étaient destinés à des attentats kamikazes et autres objets piégés dans la capitale, a-t-on appris. Alger reste la cible privilégiée des terroristes, qui visent un coup médiatique à travers un attentat spectaculaire. Dans ce sens, il est à rappeler que l’ANP a déjoué plusieurs plans criminels visant notamment les marches pacifiques dans la capitale. Le recours, par les groupes terroristes, aux attentats à l’explosif est un indicateur de faiblesse, selon des spécialistes des questions sécuritaires. Il témoigne de leur incapacité à l’affrontement direct après les sévères pertes qu’ils ont subis ces dernières années mais aussi du net recul du recrutement, souligne-t-on. A cela s’ajoute, le manque flagrant d’armement, suite au verrouillage des frontières, particulièrement au Sud du pays, et le durcissement du dispositif de contrôle. Selon les bilans du MDN, les saisies d’armes sont opérées au niveau des frontières, dans des caches et non pas à l’intérieur des casemates. On constate, en outre, que les terroristes abattus ou arrêtés ne disposent que d’armes anciennes.

Pour plusieurs spécialistes des questions sécuritaires, la pression et la traque menées par les détachements de l’ANP visent essentiellement à mettre en échec les tentatives de restructuration et redéploiement des groupes terroristes, à travers la relance d’anciennes phalanges démantelées. La neutralisation des terroristes «vétérans» qui ont rejoint le mouvement criminel entre 1994 et 1998 renseigne sur cet objectif. Rappelons que l’ANP at déjoué, ces trois dernières années, plusieurs tentatives d’installation de l’organisation terroriste Daech à Constantine, Tizi-Ouzou et Tipasa.

Neila Benrahal