Le prÃ©sident de la commission de dÃ©fense du SÃ©nat amÃ©ricain : Â«La prÃ©sence du Maroc au Sahara occidental est illÃ©galeÂ»

Dans son discours, Mouloud Said a remercié les membres des deux chambres législatives de leur intérêt pour ce qui se passe sur le continent africain. Le représentant sahraoui en a profité pour informer les présents des détails du conflit du Sahara occidental. L'événement a été organisé par des membres du Congrès des Etats-Unis et «The Fellowship Foundation», une organisation religieuse à but non lucratif conçue pour rassembler des dirigeants politiques, religieux et commerciaux.

Immédiatement après le discours du représentant sahraoui, le sénateur américain James Inhofe, président de la commission de défense du Sénat américain, a pris la parole. Inhofe a réaffirmé la position inébranlable du Congrès soutenant le peuple sahraoui et sa lutte pour sa juste cause.

Il a également décrit la présence du Maroc au Sahara occidental comme illégale. M. Said avait auparavant été invité à un petit-déjeuner annuel, organisé chaque année à Washington, sous la présidence du président des Etats-Unis, Donald Trump. L'événement a réuni d'importantes délégations internationales et chefs d'Etat.

Ces membres du Sénat, de la Chambre

des représentants et des délégations étrangères ont participé au petit-déjeuner national annuel.